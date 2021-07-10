Çin'den ABD'ye gönderilen gizemli kargo! ABD ekmeyin demişti

2020 yılı sonlarına doğru ABD'de birçok kişi Çin'den istenmeyen tohum paketleri aldı. İç Güvenlik Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı, yasaklı tohumların yasa dışı şekilde girişini engellemek ve ülke tarımını istilacı böcek ve zararlı bitkilerden korumak için soruşturma başlatmış, tohumların ekilmemesini söylemişti.

''NEDEN KÖTÜ BİR ŞEY OLSUN Kİ?''

Bununla birlikte bir ABD'li tohumları ekmeye karar verdi. Doyle Crenshawn adındaki adam tohumların zamanla büyüyüp beyaz ve turuncu çiçeklere döndüğünü söyledi. Zamanla tohumun kabağa dönüştüğünü gören adam, ''Hızla büyümeye başladılar. Neden kötü bir şey olsun ki? Bunu düşünmedim bile'' dedi.

''EKMEYİN''

En az 650 tohumun Florida'ya yaklaşık 200 paketin Teksas eyalatine gönderildiğini söyleyen yetkililer, ''İnsanların bunları dikmelerini istemiyoruz. Kesinlikle ekmeyin. Bize ulaşın. "Doğrudan tehlikeli olmasa da, insanların tohumları uygun şekilde imha etmek için bizimle iletişime geçmesini tercih ederiz'' diyor.

Gizemli paketlerin araştırılması sonucunda içlerinde nane, hardal, kekik, lavanta, hatmi çiçeği ve gül gibi 14 farklı türde bitkiye ait tohum olduğu ortaya çıkmıştı.



