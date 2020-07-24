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Gerilim tırmandı: Karşılıklı kapatıyorlar!

DÜNYA HABERLERİ  | 24.07.2020 09:34 | Son Güncelleme

Çin Dışişleri Bakanlığı, ülkenin güneybatısında bulunan Çengdu şehrindeki ABD Başkonsolosluğunu kapatma talimatı verdi.

Gerilim tırmandı: Karşılıklı kapatıyorlar!

ABD’nin 22 Temmuz’da Çin’den Teksas’ın Houston şehrindeki Başkonsolosluğu’nu kapatma talimatına misilleme olarak Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan da ABD’nin Başkonsolosluğunu kapatma talimatı geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığı, ülkenin güneybatısında bulunan Çengdu şehrindeki ABD Başkonsolosluğunu kapatma talimatı verdi. Çin Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Çıngdu’daki ABD Başkonsolosluğunun lisansının iptal edildiği, konu hakkında ABD’ye bilgi verildiği aktarıldı. ABD Dışişleri Bakanlığı kapatma kararına ilişkin henüz açıklama yapmadı. Chengdu konsolosluğunun 1985 yılında açıldığı ve 150’si Çinli olmak üzere yaklaşık 200 çalışanının olduğu belirtiliyor.

ABD, 22 Temmuz’da Çin’den Houston’daki Başkonsolosluğu’nu 72 saat içinde kapatmasını istemişti. Çin’den gelen ilk açıklamada ABD’nin konsolosluk talebinin tek taraflı provokasyon olduğu ifade edilmiş, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Çin’in bu kararı şiddetle kınadığını ve talebin iptal edilmesini istediğini açıklamıştı.

BELGELER YAKILDI İDDİASI

Houston itfaiyecileri, Çin başkonsolosluğunda belge ve kağıt yakıldığını iddia etmiş, sosyal medyada yayılan görüntülerde belge ve kağıtların yakıldığı görüntüler hızla yayılmıştı.

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