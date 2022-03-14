Çin'den ABD'ye sert tepki! "Uyarıyoruz: Ateşle oynamakla eş değer" Dikkat çeken harita detayı...

Rusya-Ukrayna krizi tüm dünyanın gündemindeki yerini korurken özellikle Rusya'ya ilişkin tavrı nedeniyle Çin ve ABD arasında da önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ancak bu defa iki ülke arasındaki gerilim Tayvan meselesi üzerinden yaşandı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, yaptığı açıklamada, ABD Kongresi'nin kabul ettiği 2022 Konsolide Bütçe Yasası'nda Tayvan'a 250 milyon dolara Arazi Bilgi İletişim Sistemi (FICS) satışına onay verilmesinin, "tek Çin" ilkesine ve ABD ile Çin arasında diplomatik ilişkileri kuran Üç Ortak Bildiri'nin hükümlerine aykırı olduğu değerlendirmesinde bulundu.

"SİLAH SATIŞINI SONA ERDİRMEYE ÇAĞIRIYORUZ"

Çin'in iç işlerine açık müdahale niteliğindeki satışın, ABD-Çin ilişkilerine olduğu kadar Tayvan Boğazı'ndaki barış ve istikrara da zarar vereceğini savunan Sözcü Cao, "ABD'yi, Tayvan ile askeri ilişkilerini kesmeye ve adaya silah satışını sona erdirmeye çağırıyoruz." dedi.

HARİTA MADDESİ TARTIŞMAYA YOL AÇTI

Öte yandan yasada yer alan bir diğer maddede "yasa kapsamındaki fonların Tayvan'ın sosyal ve ekonomik sistemini yanlış betimleyen haritaların üretilmesi, sipariş edilmesi veya sergilenmesi için kullanılamayacağına" yönelik ifadeler de Çin'in eleştirisine sebep oldu.

Cao, ABD'nin Tayvan haritasını öne sürerek siyasi manipülasyon amaçladığını, "tek Çin" yerine "iki Çin" veya "Çin ve Tayvan"ın bulunduğu izlenimini yaratmaya çalıştığını öne sürdü.

"TAYVAN KARTINI OYNAMAK, ATEŞLE OYNAMAKLA EŞ DEĞER"

Tayvan'ın Çin'in ayrılmaz parçası olduğunu vurgulayan Cao, "Doğru harita bu gerçeği temel almalıdır. ABD'yi, 'Tayvan kartını' oynamanın, ateşle oynamakla eşdeğer olduğu konusunda uyarıyoruz. Bu tavır, yalnızca Tayvan'ı tehlikeli duruma sürüklemekle kalmayacak, ABD tarafı için de katlanılmaz sonuçlara yol açacaktır." ifadelerini kullandı.

ÇİN-TAYVAN ANLAŞMAZLIĞI

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından çıkan iç savaşta Mao Zedong liderliğindeki Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintag) üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmişti.

Bu girişim, Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri, 1971'e kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Çin'i temsil etmişti. 1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından 1971'de BM Genel Kurulunda yapılan oylamada, Pekin hükümetinin Çin'in tek meşru temsilcisi kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz hale gelmişti.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Tayvan'ın kendi topraklarının parçası olduğunu savunuyor. Çin, boğaz ve çevresindeki askeri varlığının yanı sıra Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.

PENTAGON: ÇİN, RUSYA'YA SİLAH DESTEĞİ VERİRSE BUNUN SONUÇLARI OLACAK

Çin-ABD geriliminin Rusya ayağında da önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. ABD Savunma Bakanlığından üst düzey bir yetkili, Çin’in Rusya’ya askeri malzeme desteği vermesi durumunda bunun Pekin yönetimi için sonuçları olacağını söyledi.

Pentagon’da bir grup gazeteciye, Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulunan üst düzey bir yetkili, Rusya’nın operasyonlarının büyük ölçüde yavaşladığını belirtti.

Rusya’nın Çin’den askeri malzeme talebinde bulunduğuna ilişkin iddiaların hatırlatılması üzerine yetkili, “Bu konuda haberler gördük ve size sadece bu konuyu çok çok yakından takip ettiğimizi söyleyebilirim. Yönetimden başka yetkililerin de ifade ettiği gibi Çin bu savaşta Rusya’yı malzeme bakımından desteklerse bunun Çin için sonuçları olacak.” dedi.

Çin’in daha önce Batı'yı suçlayarak üstü kapalı bir şekilde Rusya’nın yaptıklarına onay verdiğini ifade eden yetkili, askeri malzeme desteği konusunda istihbarat değerlendirmesine girmeyeceğini ancak bu durum da dahil Çin’in savaşla ilgili pozisyonunu yakından takip ettiklerini dile getirdi.

Rusya, Çin'den Ukrayna savaşı için askeri teçhizat istedikleri iddialarını yalanlamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, yaptığı açıklamada, Rusya'nın Çin'den herhangi bir yardım almadan Ukrayna şehirlerinin tam kontrolünü alabileceğini söylemişti.

YAVORİV ÜSTÜNE SALDIRI

Rusya’nın hafta sonu Ukrayna’nın batısında yer alan Yavoriv askeri eğitim merkezini seyir füzeleri ile hedef aldığını belirten yetkili, yaklaşık 24 füzenin fırlatıldığını ve en az 7 binanın isabet aldığını bildirdi.

Yetkili, bu saldırıda ölü ve yaralı sayısını teyit edemeyeceğini ifade ederek “Şunu not etmek istiyorum; bizim değerlendirmemize göre bu füzelerin tamamı uzun menzilli bombardıman uçaklarından Rusya hava sahası içinden fırlatıldı, Ukrayna hava sahasından değil. Yine ifade ediyorum; bu saldırı, uçuşa yasak bölge fikrini savunanlar için Ukrayna içerisinde uçuşa yasak bölge ilan etmenin bu tür saldırılara karşı hiçbir etkisi olmayacağına dair bir örnektir.” diye konuştu.

Yavoriv askeri eğitim merkezinde ABD hükümetinin herhangi bir kurumuna bağlı kimsenin bulunmadığını vurgulayan yetkili, ABD vatandaşı herhangi birinin orada olup olmadığını ise bilmediğini ve bu üssün batıdan gelen askeri yardımların gittiği yer olmadığını söyledi. (AA)

