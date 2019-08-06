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Çin'den Darüşşafaka'ya destek

EĞİTİM HABERLERİ  | 06.08.2019 15:13 | Son Güncelleme

156 yıllık eğitim kurumu Darüşşafaka'ya Çin'den de destek geldi. Çin Başkonsolosluğu, anne ya da babası hayatta olmayan başarılı çocuklara eğitim sağlayan kuruma maddi yardımda bulundu. Bu kapsamda öğrencilere çince eğitimi ve sportif destek de verilecek.

Çin'den Darüşşafaka'ya destek

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, 5 Ağustos Pazartesi günü Darüşşafaka Cemiyetine ziyaret ederek, Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı M. Tayfun Öktem ve Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Necipoğlu ile bir araya geldi.

Kurban Bayramı öncesi Darüşşafaka Eğitim Kurumlarının teknik ihtiyaçlarını karşılayarak, “Ortaokul Veli Bağışçısı” olan Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu adına Başkonsolos Cui Wei’ye sertifikası M. Tayfun Öktem tarafından takdim edildi.

'156 YILDIR SOSYAL SORUMLULUK ANLAYIŞIYLA ÇOCUKLARA OLAN BÜYÜK KATKISINDAN ÇOK ETKİLENDİM'

Darüşşafaka’nın misyonuna büyük saygı duyduğunu ifade eden Başkonsolos Wei, “Darüşşafaka’yı 25 yıl önce konsoloslukta görevli olarak çalışırken öğrendim ve 156 yıldır sosyal sorumluluk anlayışıyla çocuklara olan büyük katkısından çok etkilendim. Bu sebeple elimizden geldiğince Darüşşafaka’ya bağış yapıyoruz. Kurban Bayramı öncesinde buradaki sevgili çocuklarımıza destek verebilme fırsatı bulabildiğimiz için çok mutluyuz.” diye konuştu.

'ÖĞRENCİLERİMİZİN YALNIZCA BATI'YI DEĞİL, DOĞU'YU DA TANIMALARINI İSTİYORUZ'

M. Tayfun Öktem ise “Yapılan tüm destekler bizim için çok kıymetli. Biz öğrencilerimizin çok yönlü, farklı kültürlerin bilincinde dünya vatandaşları olarak yetişmeleri için çalışıyoruz. Sayın Başkonsolos Darüşşafaka’da Çince eğitimi için de destek verebileceklerini iletti. Yalnızca batıyı değil doğuyu da çok iyi bilmelerini, tanımalarını arzuluyoruz. Bu nedenle verilen desteği mutlulukla karşılıyoruz. Keyifle ve büyük bir motivasyonla iş birliğimizin sürekli olmasını istiyoruz.” diyerek Başkonsolosa teşekkürlerini iletti.

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Anahtar Kelimeler:
Darüşşafaka Cemiyeti çin

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