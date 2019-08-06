Çin'den Darüşşafaka'ya destek

'156 YILDIR SOSYAL SORUMLULUK ANLAYIŞIYLA ÇOCUKLARA OLAN BÜYÜK KATKISINDAN ÇOK ETKİLENDİM' Darüşşafaka’nın misyonuna büyük saygı duyduğunu ifade eden Başkonsolos Wei, “Darüşşafaka’yı 25 yıl önce konsoloslukta görevli olarak çalışırken öğrendim ve 156 yıldır sosyal sorumluluk anlayışıyla çocuklara olan büyük katkısından çok etkilendim. Bu sebeple elimizden geldiğince Darüşşafaka’ya bağış yapıyoruz. Kurban Bayramı öncesinde buradaki sevgili çocuklarımıza destek verebilme fırsatı bulabildiğimiz için çok mutluyuz.” diye konuştu.

'ÖĞRENCİLERİMİZİN YALNIZCA BATI'YI DEĞİL, DOĞU'YU DA TANIMALARINI İSTİYORUZ'



M. Tayfun Öktem ise “Yapılan tüm destekler bizim için çok kıymetli. Biz öğrencilerimizin çok yönlü, farklı kültürlerin bilincinde dünya vatandaşları olarak yetişmeleri için çalışıyoruz. Sayın Başkonsolos Darüşşafaka’da Çince eğitimi için de destek verebileceklerini iletti. Yalnızca batıyı değil doğuyu da çok iyi bilmelerini, tanımalarını arzuluyoruz. Bu nedenle verilen desteği mutlulukla karşılıyoruz. Keyifle ve büyük bir motivasyonla iş birliğimizin sürekli olmasını istiyoruz.” diyerek Başkonsolosa teşekkürlerini iletti.

