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Çin’den dönen Türkler anlattı: Hayalet şehir gibi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 08:48 | Son Güncelleme

Çin’den dönen Türkler, bölgedeki virüs endişesini anlattı. Maskesiz kimsenin dışarı çıkmadığını anlatan yolcular, adeta hayalet şehirlerin oluştuğunu söyledi.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede yayılan yeni tip ölümcül koronavirüse karşı Sağlık Bakanlığı’nın İstanbul Havalimanı’ndaki termal kameralı uygulamalı önlemleri sürüyor. Öte yandan Çin’de bulunan çok sayıda Türk ise virüs endişesiyle planladıkları süreden erken Türkiye’ye geri dönüş yapıyor.

"YOLLAR BOŞALDI KİMSE DIŞARIYA ÇIKMIYOR"

Bu sabaha karşı Çin’in farklı şehirlerinden gelen tarifeli uçaklarla İstanbul Havalimanı’na inen Türk yolcular, koronavirüsünün ciddi tehdit oluşturduğu Çin’deki son durumu anlattı. Ticari amaçla bulunduğu Çin’den virüs endişesi nedeniyle erken döndüğünü belirten Erdal Çevik, “Gaziantep’te yaşıyorum. Şimdi Çin’in Tianjin şehrinden geliyorum. Bizim bulunduğumuz sırada şehir hayalet şehir gibiydi. Yollar boşaldı kimse dışarıya çıkmıyor. Herkes maske takıyor. Metro istasyonlarında büyük bir sessizlik var. Normalde bir ay daha kalacaktık ancak virüs nedeniyle acil dönüş yaptık. Endişelendiğimiz zamanlar oldu. Son bir haftadır sokağa çıkmadık, otelde kaldık” dedi.

"PEKİN'E 10 SENEDİR GİDİYORUM BU KADAR SAKİN SESSİZ BİR ŞEHİR OLDUĞUNU GÖRMEDİM"

Yaklaşık iki ay önce Çin’de yaşayan oğlunu ve ailesini ziyaret için Pekin’e gittiğini belirten Afet Gümüşel de koronavirüsü nedeniyle dışarı çıkmadığını bütün önlemleri aldığını belirtti. Pekin izlenimlerini anlatan Gümüşel, "İlk zamanlar çok güzeldi, Türk arkadaşlarımızla program yapıp geziyorduk. Fakat şu bir hafta içinde bu olay oldu. Her türlü önlemler alındı. Pekin’e giriş ve çıkışlar kapatılmış. Biz de önlemlerimizi aldık. Market alışverişlerimizi yaptık. Pekin’e 10 senedir gidiyorum ve bu kadar sakin sessiz bir şehir olduğunu görmedim. Pekin’de yaşayanlar da bu alınan önlemlere uyuyor. Maskesiz kimse dışarı çıkmıyor" diye konuştu.

"BİR HAFTA BOYUNCA OTELDEN ÇIKMADIM"

Çin’den dönen yolculardan Abdulkadir Değirmeci ise "Orada insanlar çok tedirgin, hiç dışarıya çıkmıyorlar. Sokaklar bomboş. Ben de planladığımdan iki gün önce döndüm. Aslında daha önce dönmek istedim fakat uçaklarda yer yok. Bilet değişikliği yapamadım. Ben de bir hafta boyunca otelden çıkamadım" ifadelerini kullandı.

(İHA)

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