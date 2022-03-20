Çin'den flaş açıklama! 'Ukrayna krizinde tarafımız...'

Rus askeri birliklerinin Ukrayna topraklarındaki ilerleyişi ve çatışmalar devam ederken Çin'den önemli bir açıklama geldi. Savaştaki dengeler konusunda önemli rol oynayabilecek güce sahip Çin'in Dışişleri Bakanı Wang Yi, savaşta Çin'in tarafını açıkladı.

Çin’in zamanın göstereceği gibi Ukrayna krizi konusunda tarihin doğru tarafında yer aldığını ve bu durumun çoğu ülkenin istekleri doğrultusunda olduğunu söyleyen Yi, "Çin, asla hiçbir dış baskıyı veya zorlamayı kabul etmeyecek. Çin’e karşı her türlü asılsız suçlama ve şüpheye karşı çıkılacaktır" dedi.

Çin’in bağımsız kararlar vereceğini de yineleyen Yi, “Biz her zaman barışı korumaktan ve savaşa karşı çıkmaktan yana olduk. Çin’in konumu nesnel, adil ve çoğu ülkenin istekleriyle uyumludur” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden, Cuma günü Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’i ile görüşmüş ve Pekin’in Rusya’ya maddi destek vermesi halinde bu kararın sonuçları olacağını belirtmişti.

Çin Dışişleri Bakanı Yi, İspanya Dışişleri Bakanı Albares'e, Pekin'in Ukrayna krizinde taraf olmadığını ve üç haftadan uzun süre önce başlayan işgal nedeniyle Moskova'ya uygulanan ekonomik yaptırımlardan "etkilenmek" istemediğini söylemişti.

Ayrıca dün Beyaz Saray'dan yapılan bir açıklamada "Çin, Rusya-Ukrayna konusunda ne tarafta duracağına karar vermeli" denmişti.

