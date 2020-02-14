Çin'den gelen 42 kişinin koronavirüsü karantinası bitti, sonuçlar negatif çıktı

Çin'den tahliye edilen ve Ankara'daki Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde bulunan 42 kişinin 14 günlük karantinası bitti. Vatandaşların taburcu edilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Herhangi bir hastalık belirtisi yoktu. 3 gün arayla aldığımız ve en son dün gece aldığımız numunelerin de sonuçları bu sabah çıktı. Bugün çıkan sonuçların negatif olduğunu, herhangi bir virüs tespiti olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu açıklamaları yaptı:

"Yolcularımız geldiklerinde de herhangi bir hastalık belirtisi yoktu. En son dün gece aldığımız numunelerin sonuçları da çıktı. Yerli üretilen kitle son tetkikte çalışıldı. Hızlı sonuç verdiği için bugün çıkan sonuçların negatif olduğunu yani herhangi bir koronavirüs olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Bu süreçte bildiğiniz gibi 42 yolcuydu. İçlerinde 6 kişi Azerbaycan, 3 kişi Gürcistan, 1 kişi Arnavutluk vatandaşıydı. Ben bütün vatandaşlarımızla görüştüm, 5 de çocuğumuz vardı. Bu süreçte özellikle sabrettiler. Hem kendi sağlıkları hem vatandaşlarımızın sağlığı açısından 14 günlük karantina sürecini geçirmiş oldular.