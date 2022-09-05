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Çin'den gelen fotoğraf olay oldu! Daha çıkmayan iPhone 14'ün gayri resmi fiyatlarını böyle sergilediler

05.09.2022 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin'de çekildiği iddia edilen bir fotoğraftan yola çıkarak, daha satışa sunulmayan iPhone 14 serisinin fiyatlarının ülkede sergilenmeye başlandığı ortaya çıktı. Fiyatlar ise şok edici seviyede. Çünkü iPhone 13 ile arasında pek fark olmayacak standart iPhone 14 için verilen fiyat 6.699 yuan (yaklaşık 966 dolar) olarak görüldü. Bu da iPhone 13'ün satışa çıktığı fiyat olan 799 dolardan yaklaşık %20 oranında daha yüksek.

Çin'den gelen fotoğraf olay oldu! Daha çıkmayan iPhone 14'ün gayri resmi fiyatlarını böyle sergilediler

Teknoloji dünyası Apple'ın 7 Eylül'deki iPhone 14 etkinliğine hazırlanıyor. Şirket, eğer bir sürpriz yaşanmazsa etkinlikte 6.1 inçlik iPhone 14, 6.7 inçlik iPhone 14 Plus/Max, 6.1 inçlik iPhone 14 Pro ve 6.7 inçlik iPhone 14 Pro Max'i tanıtacak. Bugüne dek iPhone 14'ün fiyatı hakkında birçok sızıntı gördük. Bunlardan bir kısmıyla, iPhone 14 modelleriyle birlikte iPhone fiyatlarının zamlanacağı öne sürüldü. Şimdi Çin'de çekildiği iddia edilen bir fotoğraf, iPhone 14'ün fiyatının yüksek olacağının konuşulduğu şu günlerde büyük olay yarattı.

iPHONE 14 İÇİN BİR FİYAT SIZINTISI DAHA!

iPhone 14 satış öncesi fiyatlarına ait olduğu iddia edilen fotoğraf Çin'in Facebook'u olan sosyal medya platformu Weibo'da paylaşıldı. Fiyatlar ise bir satış mağazasının dışında sergileniyor gibi görünen bir panoya yazılmış.

iPhone 14-1

Gayri resmi fiyatların yer aldığı fotoğrafta, iPhone 14'ün fiyatı 6.699 dolar (yaklaşık 966 dolar), iPhone 14 Plus'ın fiyatı 7.399 yuan (yaklaşık 1.067 dolar, iPhone 14 Pro'nun fiyatı 9.899 yuan (yaklaşık 1.428 dolar) ve iPhone 14 Pro Max'in fiyatı 10.899 dolar (1.572 dolar) olarak listelendi.

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APPLE ABD VE APPLE ÇİN ARASINDAKİ FİYAT FARKI...

Apple'ın resmi Çin fiyatları, ABD'deki resmi fiyatlarından daha yüksek oluyor. Örneğin, Apple ABD'de 799 dolardan satmaya başladığı iPhone 13'ü, Çin'de 5.999 yuan'dan, yani yaklaşık 865 dolardan sattı. Eğer yukarıdaki fiyat tablosu doğruysa ABD ile Çin arasındaki iPhone fiyat farkı iPhone 14 ile yüzde 8'den yüzde 20 seviyelerine çıkacak.

Bu noktada bir kez daha fiyatların gayri resmi fiyatlar olduğunu ve buna ek olarak Apple'ın henüz iPhone 14 serisinin resmi fiyatlarını açıklamadığını belirtelim. Üstelik söz konusu mağaza henüz satışa çıkmamış, dolayısıyla resmi fiyatı açıklanmamış bir modelin fiyatlarını yazarken biraz abartıya kaçmak istemiş de olabilir. Bu da ihtimallerin arasında.

iPHONE 14'ÜN FİYATI

Başka iddia kaynakları ise iPhone 14'ün fiyatlarının şöyle olacağını düşünüyor;

  • iPhone 14: 799 dolar
  • iPhone 14 Max/ iPhone 14 Plus: 899 dolar
  • iPhone 14 Pro: 1099 dolar
  • iPhone 14 Pro Max: 1199 dolar

iPhone 14 serisinin resmi fiyatları ise çarşamba günü düzenlenecek "Far Out" sloganlı etkinlikte paylaşılacak.

IPHONE 14'ÜN ÖZELLİKLERİ

Mark Gurman'a göre, standart iPhone 14, iPhone 13'e benzer görünecek. Ancak şirket 5.4 inçlik "mini" modelini kaldıracak ve 6.7 inç ekranlı bir model (iPhone 14 Max veya iPhone 14 Plus olarak adlandırılması bekleniyor) ekleyecek. Apple böylece bu boyutta bir ekrana sahip ancak Pro model olmayan bir iPhone'u ilk kez piyasaya sürecek. Apple, standart iPhone 14 modellerinde iPhone 13'te kullandığı A15 yongasını yer verecek.

Apple, iPhone 14 Pro serisi için ise daha büyük değişiklikler planlıyor. Şirket iPhone 14 Pro modellerinde çentiği, Face ID sensörleri için hap şeklinde ve kamera için nokta şeklinde bir alanla değiştirecek. Böylece ekran/kasa oranı yükselecek. Bu, kullanıcılara biraz daha fazla ekran alanı sağlayacak. Şirket ayrıca iPhone 14 Pro'ya daha hızlı bir çip de ekleyecek.

iPhone 14 Pro modellerindeki en önemli değişiklikler, kamera sisteminde olacak. Pro modeller, 12 megapiksel ultra geniş kamera ve telefoto kameranın yanı sıra 48 megapiksel geniş açılı kamera ile güncellenecek. Apple'ın ayrıca video kaydı ve pil ömründe iyileştirmeler planladığı da söyleniyor.

APPLE IPHONE 14 İLE BİRLİKTE NELER TANITACAK?

Etkinlikte şüphesiz ki 6.1 inçlik iPhone 14, 6.7 inçlik iPhone 14 Plus/Max, 6.1 inçlik iPhone 14 Pro ve 6.7 inçlik iPhone 14 Pro Max'in tanıtılması bekleniyor. iPhone 14 serisinin dışında etkinlikte tanıtılması beklenen diğer Apple ürünleri ise şöyle;

  • Apple Watch Series 8
  • Yeni Apple Watch SE
  • Apple Watch Pro (İsmi kesin değil, ancak daha dayanıklı bir üst sürüm bekleniyor)
  • AirPods Pro 2

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