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Çin'den gelen koronavirüs aşısında aşında yeni gelişme: Türkiye'de ilk kez vatandaşlar üzerinde denenecek

20.11.2020 08:16 | Son Güncelleme:
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Çin'den gelen koronavirüs aşısında aşında yeni gelişme: Türkiye'de ilk kez vatandaşlar üzerinde denenecek

Türkiye'de gönüllü sağlık çalışanları üzerinde denenen ve Çin aşısı olarak bilinen Sinovac firmasının CoronaVac aşısının faz 3 çalışmasında yeni bir aşamaya geçildi. 700'ün üzerinde sağlık çalışanı üzerinde denenen ve antikor oluşturan Çin aşısı, pazartesi gününden itibaren gönüllü vatandaşlar üzerinde denenecek.

Türkiye'de faz 3 çalışması kapsamında yürütülen ve antikor oluşturan Çin aşısı, sağlık çalışanlarından sonra pazartesi gününden itibaren gönüllü vatandaşlar üzerinde denenmeye başlanacak. Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve İl Pandemi Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen, toplum gönüllülerine yapılacak aşı çalışmasının Türkiye'de 14 merkezde yürütüleceğini söyledi. Prof. Dr. Çelen, aşı gönüllüsü vatandaşları kendi merkezlerine davet ederek, aşılama işlemini gerçekleştirebileceklerini söyledi.

'COVİD-19 GEÇİRMEMİŞ 18-59 YAŞ ARALIĞINDAKİ KİŞİLER GÖNÜLLÜ OLABİLECEK'

Toplum gönüllülerine yapılacak aşı için gönüllü olmak isteyenlerin 18-59 yaş aralığında olması ve daha önce Covid-19 geçirmemiş olması gerektiğini açıklayan Çelen, belli bir kotalarının olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

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"Ülkemizde yürütülen ve Çin aşısı olarak adlandırılan aşının Diyarbakır ayağını biz Dicle Üniversitesi'nde yürütüyoruz. Sağlık gönüllülerinde bugüne kadar 90'ıncı hastayı gönüllüye almış olduk. Pazartesi itibariyle de artık toplum gönüllülerine yönelik aşı çalışmamıza başlayacağız ve burada faz 3 çalışmasının toplum gönüllüleri üzerindeki etkilerini de önümüzdeki haftalarda görmeye başlayacağız. Burada belli bir kotamız var. Türkiye'de 14 merkez bu çalışmanın içerisinde ve belli bir sayı miktarımız var. Bundan dolayı bizler farklı kanallar aracılığıyla topluma ulaşıp, aşı gönüllüsü olmak isteyenleri davet ediyoruz. 18-59 yaş arası olması gerekiyor, herhangi bir komorbiditesi olmaması, daha önce Covid-19 geçirmemiş olması, antikor oluşturmamış olması ve okuryazar olması lazım. Çünkü sonuçta bu bir faz çalışmasıdır ve bir sözleşme imzalanıyor. Bu konuda çok büyük bir beklenti vardı. Mevcut alacağımız hasta sayısı da sınırlı olduğu için biz vatandaşlarımıza mümkün mertebe ulaşıp, kendilerini belli bir randevu sistemiyle davet edeceğiz."

'AŞI, ARALIK AYINDA TOPLUM AŞILAMASINA GEÇİLMESİ NOKTASINDADIR'

Çin aşısının aralık ayında toplum aşılamasına geçilmesi noktasına gelindiğinin altını çizen Prof. Çelen, toplum gönüllülerinde antikor ve PCR testleri negatif olan kişilere önce bir doz, iki hafta sonra da ikinci doz aşının yapılacağını aktararak, şunları kaydetti:

"Faz 3'ün bu çalışmasında öncelikli olarak bir tarama yöntemi uygulanacak. Antikor ve PCR'a bakılacak. Negatif olan hastaları çağırıp önce bir doz aşı yapacağız, iki hafta sonra da ikinci doz aşısını yapacağız. Sonra da bir yıl süreyle onları takip edeceğimiz bir program olacak. Çin aşısıyla ilgi beklentiler aralık ayının sonuna kadar artık yavaş yavaş çalışma ayağından çıkıp toplum aşılamasına geçilmesi noktasındadır. The Lancet dergisinde Çin çalışmasına ait faz 1, faz 2 sonuçları yayınlandı ve orada da başarı yüzde 92-98 oranında gösterildi. Bu çok yüzleri güldürücü bir durum. Haliyle 2020'nin sonuyla birlikte artık pandemi sürecinde, her ne kadar pandemi devam etse de pandeminin gündemimizden düşeceğini ve artık bağışıklığı olan kişilerin sayısının artacağını göreceğiz."

(DHA)

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