Antika heykelin içinden öyle bir şey çıktı ki...

Heykelin Hollanda'ya kaçırılmasıyla ilgili olarak, Çin'den kaçırılan heykeli satın aldığı için koleksiyoner Oscar van Overeem'i suçlayan Çinli köylüler önceki gün Amsterdam'a giderek resmi süreçte ifade verdi.

ÇİN İADESİNİ İSTEMİŞTİ

2015 yılında tekrar incelenen heykelin içinde Budist bir keşiş bulunduğu ortaya çıkmış ve Çinliler resmi olarak heykelin iade edilmesini istemişti.

KÖYLÜLER TANIDI



'Zhanggong bilgesi' olarak adlandırılan ve 20 yıldan fazla bir süredir kayıp olan heykel, Budapeşte'de bir müzede sergilenmesinin ardından köylüler tarafından tanındı.

Köylüler, Van Overeem tarafından satın alınan heykelin, kendi kayıp heykelleri olduğuna emin. Köylülerin avukatı, yargıçlara yaptığı açıklamada "Köylülerle heykel arasında çok özel bir bağ var" dedi.

'GECE GÜNDÜZ YANIMIZDAYDI'

Köy heyetinin sözcüsü Lin Wen Qing, "Biz bu heykelle büyüdük. O gece gündüz yanımızdaydı, o bizim ruhani liderimizdi. Bizim için en önemli olan şey onun topraklarına geri dönmesidir" ifadelerini kullandı.

Heykel üzerinde yapılan tarama işlemi sonucunda, içerisinde yaklaşık bin yıl önce Çin'deki Song hanedanlığı döneminde yaşayan bir keşişin olduğu ortaya çıktı. Keşişin tespit edilmesinin ardından ise, heykel sergiden çekildi.