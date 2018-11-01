HABER

Antika heykelin içinden öyle bir şey çıktı ki...

DÜNYA HABERLERİ  | 01.11.2018 14:44 | Son Güncelleme

1996 yılında Hong Kong üzerinden kaçırılan Buddha heykelinin içerisinde 1000 yaşında bir keşiş mumyası bulunduğunun ortaya çıkması, uluslararası kamuoyunda gündem oldu. Heykelin bulunduğu, Çin'in doğusunda bulunan Yanchun köyü ise Hollanda hakkında suç duyurusunda bulundu.

Antika heykelin içinden öyle bir şey çıktı ki...

Heykelin Hollanda'ya kaçırılmasıyla ilgili olarak, Çin'den kaçırılan heykeli satın aldığı için koleksiyoner Oscar van Overeem'i suçlayan Çinli köylüler önceki gün Amsterdam'a giderek resmi süreçte ifade verdi.

ÇİN İADESİNİ İSTEMİŞTİ

2015 yılında tekrar incelenen heykelin içinde Budist bir keşiş bulunduğu ortaya çıkmış ve Çinliler resmi olarak heykelin iade edilmesini istemişti.

KÖYLÜLER TANIDI

'Zhanggong bilgesi' olarak adlandırılan ve 20 yıldan fazla bir süredir kayıp olan heykel, Budapeşte'de bir müzede sergilenmesinin ardından köylüler tarafından tanındı.

Köylüler, Van Overeem tarafından satın alınan heykelin, kendi kayıp heykelleri olduğuna emin. Köylülerin avukatı, yargıçlara yaptığı açıklamada "Köylülerle heykel arasında çok özel bir bağ var" dedi.

'GECE GÜNDÜZ YANIMIZDAYDI'

Köy heyetinin sözcüsü Lin Wen Qing, "Biz bu heykelle büyüdük. O gece gündüz yanımızdaydı, o bizim ruhani liderimizdi. Bizim için en önemli olan şey onun topraklarına geri dönmesidir" ifadelerini kullandı.

Heykel üzerinde yapılan tarama işlemi sonucunda, içerisinde yaklaşık bin yıl önce Çin'deki Song hanedanlığı döneminde yaşayan bir keşişin olduğu ortaya çıktı. Keşişin tespit edilmesinin ardından ise, heykel sergiden çekildi.

Heykelin durumuyla ilgili görülecek dava kritik bir önem taşıyor. Çünkü, bu dava Çin açısından başarıyla sonuçlanırsa, bu durum dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan Çin eserlerinin ülkeye ilk kez başarılı bir şekilde geri dönmesi anlamına gelecek.

'SATICI DEĞİL KOLEKSİYONCUYUM'

Heykeli satın alan koleksiyoner Van Overeem ise, mahkemede verdiği ifadesinde heykelin kendisinde olmadığını, heykeli, kimliğini bilmediği başka bir koleksiyonerle takas ettiğini açıkadı. Van Overeem ayrıca "Heykelin Çin'e döneceğini duyduğuma sevindim" ifadelerini kullandı.

Van Overeem ayrıca, köylülerin avukatı Holthius'un, kendisine yönelttiği tarihi eser satıcılığı iddialarını da reddederek, heykeli Hong Kong'da satın aldığını belirtti ve "Ben bir mimar ve tutkulu bir koleksiyoncuyum. Ama bir satıcı değilim" dedi.

Öte yandan, Hong Kong ise kaçırılan tarihi eserlerin satışı ve ülkeden çıkarılması konusunda sık kullanıldığı bilinen bir rota.

MAHKEME ARALIK AYINDA KARAR VERECEK

Konuyla ilgili yapılan incelemeler devam ederken, heykelin akıbetinin ne olacağına ilişkin ise mahkemenin 12 Aralık'ta karar vereceği öğrenildi.

PARTNERHerkes onu konuşuyor! 5 yıldır saçını yıkamıyorHerkes onu konuşuyor! 5 yıldır saçını yıkamıyor
Akar: 260 bin Suriyeli geri döndüAkar: 260 bin Suriyeli geri döndü
Boğazından 20 santimlik kaşık çıkarıldıBoğazından 20 santimlik kaşık çıkarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çin heykel mumya Kaçakçılık Buddha Hong Kong Yanchun

En Çok Okunan Haberler

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

Mersin'de fuhuş operasyonu! Her şeyi itiraf ettiler

Mersin'de fuhuş operasyonu! Her şeyi itiraf ettiler

Turgut Aslan'ı FETÖ üyeleri böyle infaza götürdü!

Turgut Aslan'ı FETÖ üyeleri böyle infaza götürdü!

Bahçeli noktayı koydu! 'Tek başımıza katılacağız'

Bahçeli noktayı koydu! 'Tek başımıza katılacağız'

İhracat rakamları açıklandı

İhracat rakamları açıklandı

Melih Gökçek aday olacak mı? AK Parti'den son dakika açıklaması

Melih Gökçek aday olacak mı? AK Parti'den son dakika açıklaması

İlginizi Çekebilir

Suudi Arabistan veliaht prensi Selman'a sürgündeki kardeş şoku! İpi çekildi

Suudi Arabistan veliaht prensi Selman'a sürgündeki kardeş şoku! İpi çekildi

Penis dolgusu yaptıran erkekler anlatıyor: Öz güvenimiz arttı

Penis dolgusu yaptıran erkekler anlatıyor: Öz güvenimiz arttı

Japonya'daki fantezi odaları ilk kez görüntülendi

Japonya'daki fantezi odaları ilk kez görüntülendi

ABD bunu konuşuyor: Trump bedel ödeyebilir! Avantaj Erdoğan'da

ABD bunu konuşuyor: Trump bedel ödeyebilir! Avantaj Erdoğan'da

Trump, Twitter'dan tehdit etti: Ordumuz sizi bekliyor

Trump, Twitter'dan tehdit etti: Ordumuz sizi bekliyor

Okuyucu Yorumları 2 yorum
bu 1 senelik haber neredeyse
en büyük hırsız bayı insanı
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Osmanlı döneminde yapılmıştı! Trump'ın adı verilecek!

Osmanlı döneminde yapılmıştı! Trump'ın adı verilecek!

Kaşıkçı cinayetinden günler sonra, Suudi kardeşler ölü bulundu

Kaşıkçı cinayetinden günler sonra, Suudi kardeşler ölü bulundu

Boğazından 20 santimlik kaşık çıkarıldı

Boğazından 20 santimlik kaşık çıkarıldı

Kurukafa adam bu kez kafayı cinsel organına taktı!

Kurukafa adam bu kez kafayı cinsel organına taktı!

Müslümanları öldüren 16 eski polise idam cezası

Müslümanları öldüren 16 eski polise idam cezası

Vejetaryen restoranında müşteriyi öldürüp yemek yaptı

Vejetaryen restoranında müşteriyi öldürüp yemek yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.