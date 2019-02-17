Çin'den 'Komünist' cep telefonu uygulaması

Çin hükümeti, Devlet Başkanı Şi Jinping'in düşüncelerini yaymak için bir cep telefonu uygulaması geliştirdi. Komünist Parti'nin, yaklaşık 90 milyon üyesine indirme zorunluluğu getirmesiyle "Sueşi", bir anda ülkenin en popüler uygulaması haline geldi.

Çin'den ilginç uygulama

BBC'de yer alan habere göre, uygulamanın tam adı "Güçlü Ülkeyi Çalış". Ama 'Çalış" (Sueşi) sözcüğünün son iki harfi Çin liderinin adını içeriyor ve pratikte "Şi'yi çalış" anlamına geliyor.

'Kızıl' uygulama, cep telefonu kullanıcılarının birçok ihtiyacını karşılamak üzere tasarlanmış.

Kullanıcılar, bu uygulamadan son devlet medyası haberlerine ulaşabiliyor, görüntülü arama yapabiliyor ve arkadaşlarına kırmızı zarflar içinde para gönderebiliyor.

Ancak İngiliz Guardian gazetesine göre uygulamanın en önemli özelliği, kullanıcılarına Çin liderinin farklı konulardaki düşüncelerini öğrenme fırsatı vermesi.

‘SOSYAL SKOR’ 2021’DE KULLANIMA GİRECEK (NOTU KÖTÜ OLANLAR KREDİ ALAMAYACAK) Bilimkurgu antolojisi dizisi 'Black Mirror 2021 yılına geldiğimizde gerçek olabilir. Zira Çin yönetimi dizideki ütopik dünyaya oldukça benzeyen 'sosyal skor' sistemini 2 yıl içinde bitirmeye ve 2021 yılında kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

Dünyanın en kalabalık ülkesi Çin yaklaşık 1.4 milyar kişiye ev sahipliği yapıyor. Bu projenin önündeki en büyük engel olarak Çin'in kalabalık nüfusu görülüyor.

Geçtiğimiz aylarda gönüllülük esası ile kullanıma sunulan sistem ile ilgili yeni detaylar ise şöyle...

Mobil cihazlara yüklenecek bir uygulamayla çalışacak sistemde kullanıcılar hem sanal hem de gerçek hayatlarında mercek altına alınacak ve notlandırılacak.

Vatandaşlar aldıkları puanlara göre A, B, C ve D olarak dört farklı kademede derecelendirilecek.

'A' bin 50 puan ve üzerinde notu olan vatandaşlara verilecek ve bu kişiler dürüst ve örnek vatandaş olarak değerlendirilecek.

D kategorisini notu ise 599 puandan düşük. Bu Notu alanlar güvenilmez vatandaş olarak değerlendirilecek.

Sanal dünyada yalan söylemek, uygunsuz açıklama ve fotoğraf paylaşımı gibi hareketler vatandaşların 50 puan kaybetmesine nenden olacak.

Söz konusu sistemde notu yüksek olan ayrıcalıklı hizmet alırken kötü nota sahip olanların hayatlarında kısıtlamalar olacak.

Sosyal skor vatandaşların hem sanal hem fiziki dünyada attığı her adım takip edilecek, yüksek not alanlar ayrıcalıklı olacak. Notu kötü olanlar kredi alamayacak, restoranlara ve otellere kabul edilmeyecek.