Çin'den korkutan iddia! 'Koronavirüsten daha ölümcül'

Perşembe günü, Kazakistan’daki Çin Büyükelçiliği, ülkede yaşayan vatandaşlarını, 1.700’den fazla insanın ölümüne neden olan bu akciğer enfeksiyonuna karşı uyardı. “Kazakistan Sağlık Bakanlığı ve diğer kurumlarca yürütülen karşılaştırmalı araştırmalar sonucu enfeksiyona neden olan herhangi bir virüs tespit edilmemiştir” dendi. Ülkede Haziran ayı ortalarından beri tanımlanamayan akciğer enfeksiyonu nedeniyle ölenlerin sayısı hızla artarken otoriteler, bazı bölgelerde günde yüzlerce yeni vaka yaşandığını belirtti. Cuma günü yapılan açıklamada Kazakistan sağlık bakanlığı nedeni belli olmayan viral bir enfeksiyonun varlığını kabul etse de, salgının yeni olduğuna ve bilinmediğine dair iddiaları reddetti. Kazakistan Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada “Bu rapora cevaben, bu bilgilerin gerçekle uyuşmadığını resmi olarak beyan ederiz” ifadesine yer verdi. Elçiliğie göre, toplamda 500 yeni vaka ve 30’un üzerinde ağır hastayla artış Atyrau, Aktobe ve Çimkent şehirlerinde yoğunlaşıyor. Büyükelçilik, aralarında Çinli vatandaşların da bulunduğu 1.772 kişinin bu hastalık nedeniyle öldüğünü, bu ölümlerin 628’inin Haziran ayında gerçekleştiğini iddia etti. Büyükelçilik, aynı zamanda hastalığın Covid-19’dan daha ölümcül olduğunu da açıklamasında dile getirdi.

Kazakistan’ın önde gelen haber ajansı Kazinform’a göre, başkent Nursultan’daki Haziran ayında ulaşılan vaka sayısı, geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında iki kat daha fazla. Yine aynı haberde Nursultan sağlık hizmeti daire başkanı, günde 200’ün üzerinde kişinin hastaneye başvurduğunu, birkaç gün içinde 300 kişiye akciğer enfeksiyonu tanısı konduğunu, bazı hastaların evde tedavi gördüğünü söylediği de aktarılanlar arasında. Çin Büyükelçiliği ise bölgedeki sakinleri dışarıda geçirdikleri vakit ve kalabalıktan kaçınmak konusunda uyardı. Aynı zamanda maske kullanımı, yüzeylerin temiz tutulması, kapalı alanların sıklıkla havalandırılması da uyarılar arasında.

Çin Büyükelçiliği’nin raporundaki iddiaları henüz doğrulayamayan CNN, daha detaylı bilgi için Kazakistan Sağlık Bakanlığı’na ulaştı. Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan bir sözcü Cuma günü CNN’e yaptığı açıklamada “Daha fazla bilgi almak istiyoruz. Çin, salgınla mücadele etmek ve iki ülkenin halk sağlığını korumak için Kazakistan'l’ iş birliği yapmayı umuyor” dedi.

Sosyal medyada yayınlanan bir açıklamada Kazakistan Sağlık Bakanı Aleksey Tsoy’un Perşembe günü verdiği brifingde ülke genelindeki birkaç vaka hakkında konuştuğu söylendi. Farklı tür bakteriyel, viral ve mantara dayalı akciğer enfeksiyonlarının bulunduğu vakalara ayrıca nedeni belli olmayan enfeksiyon vakaları da dahil edildi.