Çin'den korkutan iddia! 'Koronavirüsten daha ölümcül'

Perşembe günü, Kazakistan’daki Çin Büyükelçiliği, ülkede yaşayan vatandaşlarını, 1.700’den fazla insanın ölümüne neden olan bu akciğer enfeksiyonuna karşı uyardı.
“Kazakistan Sağlık Bakanlığı ve diğer kurumlarca yürütülen karşılaştırmalı araştırmalar sonucu enfeksiyona neden olan herhangi bir virüs tespit edilmemiştir” dendi.
Ülkede Haziran ayı ortalarından beri tanımlanamayan akciğer enfeksiyonu nedeniyle ölenlerin sayısı hızla artarken otoriteler, bazı bölgelerde günde yüzlerce yeni vaka yaşandığını belirtti.
Cuma günü yapılan açıklamada Kazakistan sağlık bakanlığı nedeni belli olmayan viral bir enfeksiyonun varlığını kabul etse de, salgının yeni olduğuna ve bilinmediğine dair iddiaları reddetti.
Kazakistan Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada “Bu rapora cevaben, bu bilgilerin gerçekle uyuşmadığını resmi olarak beyan ederiz” ifadesine yer verdi.
Elçiliğie göre, toplamda 500 yeni vaka ve 30’un üzerinde ağır hastayla artış Atyrau, Aktobe ve Çimkent şehirlerinde yoğunlaşıyor. Büyükelçilik, aralarında Çinli vatandaşların da bulunduğu 1.772 kişinin bu hastalık nedeniyle öldüğünü, bu ölümlerin 628’inin Haziran ayında gerçekleştiğini iddia etti. Büyükelçilik, aynı zamanda hastalığın Covid-19’dan daha ölümcül olduğunu da açıklamasında dile getirdi.
Kazakistan’ın önde gelen haber ajansı Kazinform’a göre, başkent Nursultan’daki Haziran ayında ulaşılan vaka sayısı, geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında iki kat daha fazla. Yine aynı haberde Nursultan sağlık hizmeti daire başkanı, günde 200’ün üzerinde kişinin hastaneye başvurduğunu, birkaç gün içinde 300 kişiye akciğer enfeksiyonu tanısı konduğunu, bazı hastaların evde tedavi gördüğünü söylediği de aktarılanlar arasında.
Çin Büyükelçiliği ise bölgedeki sakinleri dışarıda geçirdikleri vakit ve kalabalıktan kaçınmak konusunda uyardı. Aynı zamanda maske kullanımı, yüzeylerin temiz tutulması, kapalı alanların sıklıkla havalandırılması da uyarılar arasında.
Çin Büyükelçiliği’nin raporundaki iddiaları henüz doğrulayamayan CNN, daha detaylı bilgi için Kazakistan Sağlık Bakanlığı’na ulaştı.
Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan bir sözcü Cuma günü CNN’e yaptığı açıklamada “Daha fazla bilgi almak istiyoruz. Çin, salgınla mücadele etmek ve iki ülkenin halk sağlığını korumak için Kazakistan'l’ iş birliği yapmayı umuyor” dedi.
Sosyal medyada yayınlanan bir açıklamada Kazakistan Sağlık Bakanı Aleksey Tsoy’un Perşembe günü verdiği brifingde ülke genelindeki birkaç vaka hakkında konuştuğu söylendi. Farklı tür bakteriyel, viral ve mantara dayalı akciğer enfeksiyonlarının bulunduğu vakalara ayrıca nedeni belli olmayan enfeksiyon vakaları da dahil edildi.
Tsoy,ülkede kayıtlı akciğer enfeksiyonu vakalarının Haziran ayında 2019’a kıyasla %300’den fazla arttığını, geçen sene 7.694 olan vaka sayısının bu yıl 32.724’e çıktığını söyledi. Ölüm oranlarındaki artış ise %129. 2019 Haziran ayında 274 olan ölüm vakası, bu yıl 628.
Büyükelçiliğin uyarısı ise, Johns Hopkins Üniversitesi’nden alınan verilere göre Kazakistan’da 53.021 kişiyi enfekte eden ve 264 kişinin ölümüne neden olan Covid-19’daki artış sonrası geldi.
Kazakistan’ın ilk cumhurbaşkanı olan istifasının ardından Güvenlik Konseyi başkanı olarak görevini sürdüren Nursultan Nazarbayev’e geçtiğimiz ay yapılan Covid-19 testi pozitif çıkmıştı. Kazakistanlı yetkililer ise, vakalardaki artış nedeniyle ülke genelinde 5 Temmuz’dan itibaren ikinci tur kısıtlamalar getirdi.
Çin hükümetine bağlı medya organı Xinhua’nın raporuna göre kısıtlamalar kapsamında uluslararası uçuşlar, eyaletler arası karayolu taşımacılığı askıya alındı. Kültürel mekanlar, spor faaliyetleri, sinema salonları ise hala kapalı ve hükümet çalışanlarının önemli bir kısmı evden çalışıyor.
Xinhua’ya göre tıbbi malzeme, hastane yatakları ve sağlık personeline yönelik talepte artış var. Yetkililer ise, durum kötüleşirse kısıtlamaların daha da sıkılaştırılabileceğine dair uyarıda bulunuyor.