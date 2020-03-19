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Çin’den koronavirüsle ilgili çarpıcı araştırma: Çocuklar virüsün yayılmasını hızlandırdı

DÜNYA HABERLERİ  | 19.03.2020 11:47 | Son Güncelleme

Koronavirüsün çocuklar üzerine etkisini gözler önüne seren bir çalışma yayınlandı. Çin’in 2000 çocuk üzerinde yaptığı çalışmada çocukların %4’ü hiçbir belirti göstermezken, çocukların yarısı virüsü hafif semptomlarla atlattı. Uzmanlar, çocukların virüsü hafif semptomlarla atlatması koronavirüsün hızlı yayılmasında rol oynadığını düşünüyor.

Çin’den koronavirüsle ilgili çarpıcı araştırma: Çocuklar virüsün yayılmasını hızlandırdı

Koronavirüs (Covid-19) pandemisi yayıldıkça, virüsle ilgili spekülasyonlar da arttı. Bu söylentilerden biri ise koronavirüsün çocuklar üzerine çok az etkili olduğu yönündeydi. Şimdiye kadar çok az çocuk tedavi görecek kadar rahatsızlandı ve yoğun bakımda yattı. Ancak Çin’de yapılan bir araştırma, şimdiye kadar söylenenlerin aslında doğru olmadığını ortaya çıkardı. Dünya Sağlık Örgütü, bu çalışmayı baz alarak aileleri çocukları koruması yönünde uyarılarda bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü Zoonotik Bölüm Başkanı Dr. Maria Van Kerkhove gazetecilere verdiği demeçte, “artık çocukların da ciddi bir hastalık yaşayabilme ihtimaline karşı hazırlanmalıyız.” dedi.

Çin’deki araştırmacıların 16 Ocak-8 Şubat tarihleri arasında, ortalama yaşları 7 olan 2 bin koronavirüslü çocuğun verilerini araştırdı. Ortaya çıkan çarpıcı sonuçlara göre;

  • Çocukların %90’ının koronavirüs taşımasına rağmen semptom göstermediği veya belirgin semptomlar göstermeden pnömoni geliştirdiğini,
  • %39’u ateş, halsizlik, boğaz ağrısı, öksürük veya nefes almada zorluk yaşadığı,
  • %50’si hafif ve orta şiddette koronavirüs belirtisi gösterdiği ve
  • %4’ü hiç semptom göstermedi.

Çin’de kayıtlara geçen çocuk vakalarında, çocukların %6’sı hastaneye yatacak kadar ağırlaşırken, 14 yaşındaki bir çocuk koronavirüsten hayatını kaybetti.

BEBEKLERDE KORONAVİRÜS TEHLİKESİ

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verileri, koronavirüs belirtilerinin en şiddetlisi küçük çocuklarda yaşandı. Bebeklerin %10’undan biraz fazlası, bir ila beş yaş arasındaki çocukların %7’sinde, altı ila 10 yaş arasındaki çocukların %4’ünde ciddi enfeksiyonlar kaydedildi. 11-14 yaş arası çocukların %4’ü, daha büyük çocukların ve gençlerin ise %3’ünde ciddi enfeksiyonlar kaydedildi. Araştırmacılar konuyla ilgili şunları belirtti;

"Çocukların Covid-19 vakalarının klinik belirtileri genellikle yetişkin hastalardan daha az şiddetli olmasına rağmen, küçük çocuklar, özellikle bebekler, enfeksiyona karşı savunmasızdı. Ayrıca, bu çalışma insandan insana bulaşma için güçlü kanıtlar sunmaktadır."

Çocukların, yetişkinlere kıyasla daha az şiddetli belirtiler göstermesinin nedeninin ne olduğunu bilemeyen uzmanlar, çocukların virüsten korunabileceğinin altını çizdi. Ayrıca konuyla ilgili, "Çocuklar genellikle evde iyi bakıldılar ve kendilerini patojenlere ve / veya koronavirüslü hastalarla daha az yan yana geldiler." şeklinde konuştu.

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Uzmanların teorileri arasında, çocukların kış aylarında yetişkinlerden daha fazla soğuk algınlığı ve solunum yolu enfeksiyonu hastalıkları geçirme eğiliminde oldukları için şiddetli Covid-19’a karşı vücutlarında daha fazla antikor olabileceği de araştırılıyor.

ÇOCUKLARI KARANTİNADA TUTUN

Uzmanlar her duruma karşı araştırmalarını sürdürürken, ailelerin mutlaka çocuklarını karantinada tutmaları gerektiğinin altını çiziyor. Dünyanın birçok ülkesinde okullar koronavirüs nedeniyle kapatılırken, hükümetler konuyla ilgili acil durum planları hazırlıyorlar.

Berkeley'deki California Üniversitesi'ndeki bulaşıcı hastalıklar bölümünde Lee W. Riley konuyla ilgili, "Çocukların, bir topluluktaki genel iletim olaylarına ne kadar katkıda bulundukları şu anda belirsiz." dedi. Bu çalışma büyük yankı uyandırsa da bazı araştırmacılar konuya temkinli yaklaşıyor. Çalışmanın sadece Çin’deki çocuklardan yola çıkarak hazırlanmış olmasını yeterli görmeyen bazı uzmanlar, konuyla ilgili daha net konuşabilmek için daha kapsamlı araştırmaların yapılması gerektiğini söylüyor.


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