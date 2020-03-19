Çin’den koronavirüsle ilgili çarpıcı araştırma: Çocuklar virüsün yayılmasını hızlandırdı

Koronavirüs (Covid-19) pandemisi yayıldıkça, virüsle ilgili spekülasyonlar da arttı. Bu söylentilerden biri ise koronavirüsün çocuklar üzerine çok az etkili olduğu yönündeydi. Şimdiye kadar çok az çocuk tedavi görecek kadar rahatsızlandı ve yoğun bakımda yattı. Ancak Çin’de yapılan bir araştırma, şimdiye kadar söylenenlerin aslında doğru olmadığını ortaya çıkardı. Dünya Sağlık Örgütü, bu çalışmayı baz alarak aileleri çocukları koruması yönünde uyarılarda bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü Zoonotik Bölüm Başkanı Dr. Maria Van Kerkhove gazetecilere verdiği demeçte, “artık çocukların da ciddi bir hastalık yaşayabilme ihtimaline karşı hazırlanmalıyız.” dedi.

Çin’deki araştırmacıların 16 Ocak-8 Şubat tarihleri arasında, ortalama yaşları 7 olan 2 bin koronavirüslü çocuğun verilerini araştırdı. Ortaya çıkan çarpıcı sonuçlara göre;

Çocukların %90’ının koronavirüs taşımasına rağmen semptom göstermediği veya belirgin semptomlar göstermeden pnömoni geliştirdiğini,

%39’u ateş, halsizlik, boğaz ağrısı, öksürük veya nefes almada zorluk yaşadığı,

%50’si hafif ve orta şiddette koronavirüs belirtisi gösterdiği ve

%4’ü hiç semptom göstermedi.

Çin’de kayıtlara geçen çocuk vakalarında, çocukların %6’sı hastaneye yatacak kadar ağırlaşırken, 14 yaşındaki bir çocuk koronavirüsten hayatını kaybetti.

BEBEKLERDE KORONAVİRÜS TEHLİKESİ

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verileri, koronavirüs belirtilerinin en şiddetlisi küçük çocuklarda yaşandı. Bebeklerin %10’undan biraz fazlası, bir ila beş yaş arasındaki çocukların %7’sinde, altı ila 10 yaş arasındaki çocukların %4’ünde ciddi enfeksiyonlar kaydedildi. 11-14 yaş arası çocukların %4’ü, daha büyük çocukların ve gençlerin ise %3’ünde ciddi enfeksiyonlar kaydedildi. Araştırmacılar konuyla ilgili şunları belirtti;