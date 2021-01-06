Çin'den salgının kaynağını araştırmak isteyen DSÖ uzmanlarına vize engeli

Pekin yönetimine bir tepki de Avustralya'dan geldi. Avustralya Çin'den koronavirüs kaynağını araştıracak bilim heyetinin ülkeye girişine izin vermesini istedi.

DSÖ Başkanı, uzmanların henüz izin almadıklarını Pekin yönetiminin tutumunun 'hayal kırıklığına uğrattığını' söyledi. DSÖ uzmanlarından oluşan 10 kişilik bir ekibin koronavirüsün kaynağını araştırmak için bu hafta Çin'e gitmesi bekleniyor. Bilim çevrelerinde koronavirüsün kaynağı hakkında henüz biz uzlaşıya varılmış değil. Çin virüsün kökenini gizlemek ve virüsle ilgili kendi hikayesini uluslararası kamuoyuna dayatmakla suçlanıyor. Tartışmalar koronavirün 2019'un sonunda ortaya çıktığına inanılan ülkede, virüsün kaynağını örtbas etme şüphelerinin arttığı bir dönemde ortaya çıktı. Dünya Sağlık Örgütü başkanı, Çinli yetkililerin uzman ekibinin gelişi için izinleri kesinleştirmemesinden dolayı 'hayal kırıklığına uğradığını' söyledi. Salgının başlamasından bir yıl sonra, DSÖ uzmanları salgının kaynağını araştırmak üzere Çin’de olacaktı.

DSÖ, Çin'in uzmanlarının ziyaretine izin verdiğini ve bu hafta 10 kişilik bir ekibin gelmesi beklendiğini söyledi ancak çoğu yolu çıkmadan önce çeşitli engellerle karşılaştıklarını ve Pekin'in henüz giriş izni vermediğini söyledi. DSÖ acil durum direktörü Michael Ryan Salı günü, sorunun vize izinlerinin olmaması olduğunu söyleyerek, bunun 'çok çabuk çözülebilecek lojistik ve bürokratik bir sorun' olmasını umduğunu ekledi. Dünya Sağlık Örgütü başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, uluslararası bilim ekibinin üyelerinin DSÖ ile Çin hükümeti arasındaki bir anlaşmanın parçası olarak son 24 saat içinde kendi ülkelerinden Çin'e gitmeye başladığını söyledi. Salı günü Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında, 'Bugün Çinli yetkililerin ekibin Çin'e gelmesi için gerekli izinleri henüz tamamlamadığını öğrendik' dedi. AVUSTRALYA BİLİM HEYETİNİN ÜLKEYE GİRİŞLERİNE İZİN VERİLMESİNİ İSTEDİ The Guardian gazetesinin haberine göre, Avustralya Dışişleri akanı Marise Payne, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ekiplerinin Çin'e alınmamasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Payne, DSÖ bilim ekibinin Çin'e seyahati için gerekli izinlerin gecikmeden verilebilmesini umduğunu söyledi.