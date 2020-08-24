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  4. Çin’den şaşırtan açıklama: Temmuzdan beri Korona aşısı yapıyoruz

Çin’den şaşırtan açıklama: Temmuzdan beri Korona aşısı yapıyoruz

DÜNYA HABERLERİ  | 24.08.2020 17:01 | Son Güncelleme

Çin'de bir üst düzey sağlık yetkilisi, kamu şirketleri tarafından geliştirilen aşıların ülke genelinde Temmuz 2020'den bu yana sınırlı ölçüde acil durumlarda kullanılmaya başlandığını söyledi.

Çin’den şaşırtan açıklama: Temmuzdan beri Korona aşısı yapıyoruz

Ulusal Sağlık Komisyonu bilim ve teknoloji merkezi başkanı Zheng Zhongei, 22 Ağustos tarihinde devlet televizyonu CCTV'ye yaptığı açıklamada riskli görevlerde bulunan çalışanlara temmuz ayından bu yana corona virüsü (Covid-19) aşısı yapıldığını açıkladı.

Üst düzey sağlık yetkilisi hükümetin, sağlık çalışanları ve gümrük görevlileri dahil risk teşkil eden sektörlerde görevde bulunan kişilere acilen aşı yapılması için yetki verdiğini kaydetti.

Zheng Zhongei, yasa kapsamında şu anda henüz onaylanmamış aşıların sadece bazı kişiler üzerinde sınırlı kullanımına izin verildiğini belirtti. 22 Temmuz’dan bu yana bazı kişilere aşı yapıldığını belirten Zhongei Covid-19 salgının kontrol altına alınması için bu sayının yükseltilebileceğini söyledi.

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