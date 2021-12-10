Çin'den "Şicien-6" adımı: Uzaya gönderdi!

Şinhua ajansının haberine göre, Şicien-6 uydularının 5'nci grubu, iki uydudan oluşuyor. Uydular ise ülkenin kuzeybatısındaki Taklamakan Çölü'nde kurulu Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı. Fırlatma görevinde Long March (Uzun Yürüyüş)-4B roketi kullanıldı.

Uyduların, fırlatışın ardından Dünya yörüngesindeki planlanan konumuna yerleştiği bildirildi.

Fırlatış, "Long March roketleriyle yapılan 400'üncü görev" olarak kayıtlara geçti.

ŞICIEN-6 UYDULARININ ÖNEMLİ GÖREVLERİ VAR

Şicien-6 (SJ6) uyduları, uzay çevresini, radyasyon ve etkilerini incelemek, fiziksel çevre parametreleri kaydetmek ve diğer uzay deneyleri için kullanılıyor.

İkili takım olarak tasarlanan uydular, Şanghay Uzay Uçuş Teknolojisi Akademisi ve Dongfanghong Uydu Şirketince üretiliyor.

Şicien-6 uydularının ilk 4 grubu, 2004-2010 döneminde uzaya fırlatılmıştı.

(AA)

