HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Çin'den "Şicien-6" adımı: Uzaya gönderdi!

Çin'den "Şicien-6" adımı: Uzaya gönderdi!

10.12.2021 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanlarda uzay yarışındaki adımlarını hızlandıran Çin, Şicien-6 uydularının 5'nci grubunu uzaya yolladı. Şicien-6 uyduları, uzay çevresini incelemek ve diğer uzay testleri için kullanılıyor.

Çin'den "Şicien-6" adımı: Uzaya gönderdi!

Şinhua ajansının haberine göre, Şicien-6 uydularının 5'nci grubu, iki uydudan oluşuyor. Uydular ise ülkenin kuzeybatısındaki Taklamakan Çölü'nde kurulu Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı. Fırlatma görevinde Long March (Uzun Yürüyüş)-4B roketi kullanıldı.

Uyduların, fırlatışın ardından Dünya yörüngesindeki planlanan konumuna yerleştiği bildirildi.

Çin ve Rusya'nın adımları sonrası ABD'den dikkat çeken hamleÇin ve Rusya'nın adımları sonrası ABD'den dikkat çeken hamle

Fırlatış, "Long March roketleriyle yapılan 400'üncü görev" olarak kayıtlara geçti.

ŞICIEN-6 UYDULARININ ÖNEMLİ GÖREVLERİ VAR

Şicien-6 (SJ6) uyduları, uzay çevresini, radyasyon ve etkilerini incelemek, fiziksel çevre parametreleri kaydetmek ve diğer uzay deneyleri için kullanılıyor.

İkili takım olarak tasarlanan uydular, Şanghay Uzay Uçuş Teknolojisi Akademisi ve Dongfanghong Uydu Şirketince üretiliyor.

Çin, Ceres-1 roketiyle 5 küçük uydu gönderdiÇin, Ceres-1 roketiyle 5 küçük uydu gönderdi

Şicien-6 uydularının ilk 4 grubu, 2004-2010 döneminde uzaya fırlatılmıştı.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Limit tost makinesinde takıldı! Hırsızlar market market dolaşıp ev alışverişi yaptıLimit tost makinesinde takıldı! Hırsızlar market market dolaşıp ev alışverişi yaptı
Yüzündeki uyuşma şikayetiyle gitti, acil ameliyata alındıYüzündeki uyuşma şikayetiyle gitti, acil ameliyata alındı
ABD'de skandal olay! Vandallar dini kitapları yaktıABD'de skandal olay! Vandallar dini kitapları yaktı
Anahtar Kelimeler:
Çin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sütyensiz paylaşımı olay oldu

Sütyensiz paylaşımı olay oldu

Meteoroloji 25 kent için uyardı

Meteoroloji 25 kent için uyardı

Tuvalet kağıdına gelen zamlar sonrası yaptığı yorum olay oldu

Tuvalet kağıdına gelen zamlar sonrası yaptığı yorum olay oldu

Aslan gruptan namağlup lider çıktı

Aslan gruptan namağlup lider çıktı

Cumhur İttifakı'na bir partiden daha destek

Cumhur İttifakı'na bir partiden daha destek

Türkiye'nin il olmaya aday ilçeleri belli oldu

Türkiye'nin il olmaya aday ilçeleri belli oldu

İlginizi Çekebilir

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bilgim dahilinde değildi" diyerek açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bilgim dahilinde değildi" diyerek açıkladı

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Meteorolojinin uyarılarının ardından lapa lapa yağdı

Meteorolojinin uyarılarının ardından lapa lapa yağdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve döviz kuru mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve döviz kuru mesajı

Hindistan’da Genelkurmay Başkanı Rawat'ı taşıyan helikopter düştü

Hindistan’da Genelkurmay Başkanı Rawat'ı taşıyan helikopter düştü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.