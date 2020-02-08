HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çin’den tahliye edilen öğrenci doğum gününü karantina odasında kutlandı

Çin’den tahliye edilen öğrenci doğum gününü karantina odasında kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2020 16:59 | Son Güncelleme

Çin’den tahliye edilerek Türkiye’ye getirilen vatandaşlardan üniversite öğrencisi Şeyma, 25’inci doğum gününü tedbir amaçlı gözetim altında tutulduğu karantina odasında kutladı.

Çin’den tahliye edilen öğrenci doğum gününü karantina odasında kutlandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 25 yaşına giren üniversite öğrencisi Şeyma için "Nice sağlıklı yıllara Şeyma" ifadesini kullandı.

Şeyma'nın gözlem altında tutulduğu hastanede, sağlık görevlilerince verilen doğum günü pastası ile çekilen fotoğrafı da paylaşan Koca, şunları kaydetti:

"Vuhan'dan tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızdan üniversite öğrencisi Şeyma, 25. yaşını tek başına kutladı. Gözlem süresi bittikten sonra inşallah hep beraber kutlayacağız."

ds

gg


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ceviz suyunun mucizesiCeviz suyunun mucizesi
PARTNERVuruş sırasında göğüslerini açtıVuruş sırasında göğüslerini açtı
3 yıl sonra ilk kez kar yağdı!3 yıl sonra ilk kez kar yağdı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çin öğrenci Sağlık Bakanı Fahrettin Bakan Koca

En Çok Okunan Haberler

İşte Survivor 2020'da yarışacak sürpriz isimler!

İşte Survivor 2020'da yarışacak sürpriz isimler!

500 bin TL ödülle aranan Ömer Oran öldürüldü

500 bin TL ödülle aranan Ömer Oran öldürüldü

İsyan etti! 'Bu ülkeyi soyan gözü doymazlar...'

İsyan etti! 'Bu ülkeyi soyan gözü doymazlar...'

Lüks villaya yasa dışı bahis operasyonu!

Lüks villaya yasa dışı bahis operasyonu!

Meteoroloji'den yeni kar uyarısı

Meteoroloji'den yeni kar uyarısı

Van'da peş peşe çığ düştü!

Van'da peş peşe çığ düştü!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Baba dehşeti! Kan donduran cinayetin detayları ortaya çıktı

Baba dehşeti! Kan donduran cinayetin detayları ortaya çıktı

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Kan donduran olay! 14 yaşında doğum yapan kız...

Kan donduran olay! 14 yaşında doğum yapan kız...

Uçak kazasında hayatını kaybetmişti! Fotoğrafları ortaya çıktı

Uçak kazasında hayatını kaybetmişti! Fotoğrafları ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Elazığ'da fayın kırılma anı deprem çizgisi oluşturdu!

Elazığ'da fayın kırılma anı deprem çizgisi oluşturdu!

Korku dolu anlar! Patlayan şofben evi savaş alanına çevirdi

Dehşeti yaşadılar! Evi savaş alanına çeviren patlama

Kilis’e 3 yıl sonra kar yağdı

3 yıl sonra ilk kez kar yağdı!

Halı saha maçında göğsüne giren ağrı sayesinde hayatı kurtuldu

Halı saha maçı yaparken fark etti, gerçek hastanede ortaya çıktı

Bartın’da çamurlu su denizi sarıya boyadı

İlginç görüntü! Deniz sarıya boyandı

Uçak kazasında hayatını kaybeden Songül Bozkurt'un cenazesi defnedildi

Songül Bozkurt son yolculuğuna uğurlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.