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Çin'den Türkiye'ye destek açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 17.08.2018 12:54 | Son Güncelleme

Çin'den yapılan açıklamada, "Türkiye geçici ekonomik zorlukların üstesinden gelecek" denildi.

Çin'den Türkiye'ye destek açıklaması

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin Türkiye'ye karlı ekonomik yaptırımlarıyla ilgili olarak açıklama yapıldı. Habertürk TV'de yer alan habere göre, Türkiye'ye destek açıklamasında, 'Türkiye geçici ekonomik zorlukların üstesinden gelecek' denildi.


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Çin Türkiye

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Çok uzun bi acıklama olmuş.
hadi şimdi dolar düşsün abd konuşunca yükseliyor
hepiniz sahtesiniz
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