Çin'den Türkiye'ye destek açıklaması

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin Türkiye'ye karlı ekonomik yaptırımlarıyla ilgili olarak açıklama yapıldı. Habertürk TV'de yer alan habere göre, Türkiye'ye destek açıklamasında, 'Türkiye geçici ekonomik zorlukların üstesinden gelecek' denildi.
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