Çin'den uyarı! Yeniden düzenlenmesini istedi

Çin'in Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, teknoloji şirketlerine tüketicileri yanlış yönlendiren ve istemedikleri hizmetleri almaya zorlayan internet uygulamalarına ilişkin uyarıda bulunuldu.

6 AYLIK KAMPANYA

Bu çerçevede Bakanlıkça teknoloji şirketlerine yönelik tekelleşme karşıtı yasalara uyulması, veri güvenliğinin sağlanması ve tüketici haklarının korunmasını sağlamak amacıyla 6 aylık bir kampanya başlatıldı.

Bakanlık tarafından içinde yeniden düzenlenmesi gereken onlarca uygulamanın olduğu bir liste yayımlandı.

Sitelerde kullanıcının isteği dışında açılan ve zararlı içeriklere sahip olabilecek alanlara yönlendirmelerde bulunan "pop-up" pencereler, uygulamalarda düzenlenmesi istenen kısımlar arasında yer aldı.

(AA)

