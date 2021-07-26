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Çin'den uyarı! Yeniden düzenlenmesini istedi

26.07.2021 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin hükümeti, tüketici haklarını ve siber güvenliği ihlal ettiği gerekçesiyle "piyasa düzenini bozan" internet uygulamalarının zararlı içeriklerden arındırılması ve yeniden düzenlenmesi için çalışma başlattı. Yapılan açıklamada internet uygulamalarına ilişkin uyarıda bulunuldu.

Çin'den uyarı! Yeniden düzenlenmesini istedi

Çin'in Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, teknoloji şirketlerine tüketicileri yanlış yönlendiren ve istemedikleri hizmetleri almaya zorlayan internet uygulamalarına ilişkin uyarıda bulunuldu.

6 AYLIK KAMPANYA

Bu çerçevede Bakanlıkça teknoloji şirketlerine yönelik tekelleşme karşıtı yasalara uyulması, veri güvenliğinin sağlanması ve tüketici haklarının korunmasını sağlamak amacıyla 6 aylık bir kampanya başlatıldı.

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Bakanlık tarafından içinde yeniden düzenlenmesi gereken onlarca uygulamanın olduğu bir liste yayımlandı.

Sitelerde kullanıcının isteği dışında açılan ve zararlı içeriklere sahip olabilecek alanlara yönlendirmelerde bulunan "pop-up" pencereler, uygulamalarda düzenlenmesi istenen kısımlar arasında yer aldı.

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(AA)

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Anahtar Kelimeler:
internet Çin
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