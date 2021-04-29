Çin'den uzay istasyonu için yeni adım: 'Gök Uyumu' uzaya gönderildi

Xinhua ajansının haberine göre, çekirdek modül ülkenin güneyindeki Haynan Adası’ndaki Vınçang Uydu Fırlatma Merkezi’nden Long March- 5Y roketiyle uzaya gönderildi.

Fırlatmayı Çin Başbakanı Li Kıçiang ve devlet erkanı başkent Pekin’deki bir merkezden izlerken, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Vınçang Uydu Fırlatma Merkezi personeline tebrik mesajı gönderdi.

Şi, mesajında bilim, teknoloji, havacılık ve uzay alanında güçlü bir ülke inşa etme konusunda insanlı uzay programı inşasının önemli bir öncü proje olduğunu vurguladı.

Pekin yönetiminin üç aşamalı plan kapsamında kuracağı Çin Uzay İstasyonu’nun toplam 11 fırlatma görevinden ilki gerçekleştirildi. Uzunluğu 16,6 metre, çapı 4,2 metre ve ağırlığı ise 22,5 ton olan modül, taykonotların (Çinli astronot) 6 aya kadar uzay istasyonunda yaşamasına imkan verecek. Çekirdek modül Çin Ulusal Uzay İstasyonu’nun kontrolü ve yönetimi görevlerinde yer alacak.

Çekirdek modülün ardından "T" şeklinde inşa edilecek istasyon için 2022 sonuna kadar 10 fırlatma daha yapılacak. Bu fırlatmalarla kargo için kullanılacak 2 modül daha uzaya yollanarak çekirdek modüle entegre edilecek.