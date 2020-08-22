Çin Deneysel Aşıyı Yüksek Risk Grubundakilere Veriyor

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu yetkilisi, yüksek enfeksiyon riski taşıyan kişilere Temmuz ayından bu yana deneysel Corona aşısının verildiğini açıkladı.

Devlet televizyonuna konuşan Zheng Zhongwei, sağlık, gıda, ulaşım ve hizmet sektöründe çalışanlar dahil belli kategorilerdeki kişilerin bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi amacıyla aşılamanın yapıldığını söyledi.

Zheng, Corona virüsü aşı adaylarının acil kullanımı ile ilgili yönergenin 24 Haziran’da onaylandığını ancak kamuya açıklanmadığını da belirtti.

Komisyonda aşı geliştirme çabalarına ayrılan kamu kaynaklarının koordinasyonundan sorumlu ekibi yöneten Zheng, acil kullanım programının, sonbahar ve kış aylarında yaşanabilecek olası salgınlara önlemek için genişletilebileceğini de kaydetti.

Çin Komünist Partisi’nin resmi yayın organı Global Times, geçen Haziran ayında, yurtdışına seyahat eden kamu çalışanlarına, deney aşamasındaki aşıları yaptırma seçeneği sunduğunu bildirmişti.

Zheng, aşıların fiyatlarının maliyetlerine yakın olacağını da söyledi. Çin hükümetine bağlı SinoPharm adlı ilaç firması, geliştirdiği aşı adayının iki dozunun maliyetinin 1000 yuan yani 144 doları geçmediği, geçen hafta açıklamıştı. Zheng, ‘’Fiyat kesinlikle açıkladıklarından daha düşük olacak’’ dedi.

Dünya çapında 800 binden fazla can alan Corona virüsüne karşı herhangi bir aşı henüz, güvenilirlik ve etkinliğinin kanıtlandığı son aşama deneyleri tamamlamış değil.

Bazı ülkeler ise Çin’in deneysel aşılarını kullanmaya başlamasına şüpheyle yaklaşıyor. Avustralya basınına göre Papua Yeni Gine, aşı deneylerine katılan Çin vatandaşlarının ülkeye girişini yasakladı.

