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Çin Devlet Başkanı: "Hong Kong'un en acil meselesi şiddeti sonlandırmak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 22:05 | Son Güncelleme

Çin Devlet Başkanı: "Hong Kong'un en acil meselesi şiddeti sonlandırmak"

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Hong Kong'daki şiddeti sonlandırmak konusunda kent yönetimini desteklediklerini belirtti.

South China Morning Post'un haberine göre, Çin Devlet Başkanı Şi, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nin oluşturduğu BRICS Grubu Zirvesi'ne katıldı.

Çin Devlet Başkanı Şi, Brezilya'nın başkenti Brasilia'daki zirvede yaptığı konuşmada, ülkesinin Hong Kong yönetiminin şiddet olaylarını bitirmek için yasal yetkilerini kullanmasını desteklediğini ifade etti.

Şi, "vahşi suçlular" olarak nitelediği protestocuların başlattığı şiddeti sonlandırmanın ve düzeni yeniden sağlamanın Hong Kong yönetiminin en acil sorunu olduğunu kaydetti.

"Hong Kong polisinin kanunların korunması için etkin eylemlerde bulunmasını, yargı sisteminin suç işleyenleri cezalandırmasını şiddetle destekliyoruz." diyen Şi, Hong Kong'da devam eden şiddetin sadece kentin kanun ve nizamına, refah ve istikrarına bir tehdit değil aynı zamanda "bir ülke, iki sistem" yönetim ilkesine apaçık bir meydan okuma olduğunu dile getirdi.

- Protestolarda şiddet dalgası

Hong Kong'da yaz başından bu yana devam eden protestolarda, son haftalarda protestocular ile polis arasındaki çatışmalar ve şiddet olayları arttı.

Polis, gösterilerin 6'ncı ayında ilk kez 11 Kasım'da protestoculara karşı gerçek mermi kullanmış, bir gösterici vurularak yaralanmıştı.

Resmi verilere göre, kentte hazirandan bu yana 3 bin 560 protestocu gözaltına alındı.

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BRICS grubu zirvesi Çin Devlet Başkanı Şi Cinping Hong Kong

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