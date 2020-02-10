Çin Devlet Başkanı Şi Jinping koronavirüsün en çok ölüme yol açtığı günde maskeyle dolaştı

Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, birkaç günlük aradan sonra ilk defa kamuoyu karşısına çıktı. Pekin'deki kamu binalarını gezen Şi'nin mavi ameliyat maskesi taktığı ve kimseyle el sıkışmadığı görüldü.

Şi çevresindekilere Çin'in "özel bir dönemde olduğunu" söyledi.

Gezisinin ardından Çin devlet televizyonuna konuşan Şi, hükümetin koronavirüs nedeniyle işten çıkarmaların önüne geçmeyi hedeflediğini açıkladı.

10 Şubat, koronavirüsün bugüne kadar en çok ölüme yol açtığı gün oldu. Bir günde 97 kişi ölürken salgının bulaşma hızı yavaşladı.

ABD basını, koronavirüs salgının başlangıçta önlenememesinin arkasında Şi Jinping'in otoriter yönetiminin ve Komünist Parti'nin tüm önemli meseleleri merkezi bir şekilde ele alan yapılanmasının olduğunu ve bu krizin hem Şi, hem de Komünist Parti için bir prestij kaybına yol açabileceğini yazmıştı.

Çin'de enflasyon da son sekiz yılın zirvesine çıktı.

Ekonomistler bunun nedenleri arasında tedarik ve dağıtım zincirlerinin salgından etkilenmesi ile insanların panikle gıda stoku yapmasının olduğunu belirtiyor.