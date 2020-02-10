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Çin Devlet Başkanı Şi Jinping koronavirüsün en çok ölüme yol açtığı günde maskeyle dolaştı

10.02.2020 22:28 | Son Güncelleme

Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, birkaç günlük aradan sonra ilk defa kamuoyu karşısına çıktı. Pekin'deki kamu binalarını gezen Şi'nin mavi ameliyat maskesi taktığı ve kimseyle el sıkışmadığı görüldü. Bugün 97 ölüm ile Çin'de koronavirüs nedeniyle en fazla kişinin hayatını kaybettiği gün oldu.

Çin Devlet Başkanı Şi Jinping koronavirüsün en çok ölüme yol açtığı günde maskeyle dolaştı

Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, birkaç günlük aradan sonra ilk defa kamuoyu karşısına çıktı. Pekin'deki kamu binalarını gezen Şi'nin mavi ameliyat maskesi taktığı ve kimseyle el sıkışmadığı görüldü.

Şi çevresindekilere Çin'in "özel bir dönemde olduğunu" söyledi.

Gezisinin ardından Çin devlet televizyonuna konuşan Şi, hükümetin koronavirüs nedeniyle işten çıkarmaların önüne geçmeyi hedeflediğini açıkladı.

10 Şubat, koronavirüsün bugüne kadar en çok ölüme yol açtığı gün oldu. Bir günde 97 kişi ölürken salgının bulaşma hızı yavaşladı.

ABD basını, koronavirüs salgının başlangıçta önlenememesinin arkasında Şi Jinping'in otoriter yönetiminin ve Komünist Parti'nin tüm önemli meseleleri merkezi bir şekilde ele alan yapılanmasının olduğunu ve bu krizin hem Şi, hem de Komünist Parti için bir prestij kaybına yol açabileceğini yazmıştı.

Koronavirüsün yayılışı. [ 40.000+ dünya çapında vaka sayısı ],[ 908 Çin'de ölenlerin sayısı, 10 şubat itibarıyla ] [ 27 virüsün görüldüğü ülke ],[ %1 virüsün bulaştığı kişileri öldürme oranı tahmini ], Source: Kaynaklar: Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, Dünya Sağlık Örgütü, Image: Man with a face mask checks phone while eatingÇin'de enflasyon da son sekiz yılın zirvesine çıktı.

Ekonomistler bunun nedenleri arasında tedarik ve dağıtım zincirlerinin salgından etkilenmesi ile insanların panikle gıda stoku yapmasının olduğunu belirtiyor.

Şirketler yeniden yapılandırma istiyor

Reuters aralarında Çin'in en büyük yemek servis şirketi Meituan Dianping ve akıllı telefon üreticisi Xiamoi'nin de bulunduğu 300'den fazla şirketin üretim ve dağıtım zincirlerindeki aksamaların gelirlerini etkilemesi nedeniyle kredilerini yapılandırmaya çalıştığını yazdı.

Ajans iki banka kaynağına dayandırdığı haberde yeniden yapılandırma istenen kredilerin miktarının 8,2 milyar dolar olduğunu aktardı.

Bugünkü 97 ölümle birlikte Çin'de hayatını kaybedenlerin sayısı 908'e çıktı.

Enfeksiyon bulaşan kişilerin sayısındaki artış ise azaldı.

Koronavirüs: Çin'de vaka sayısı 40 bini aştı. . .Çin genelinde 40 bin 171 kişide virüs tespit edildi. 187 bin 518 kişi ise gözlem altında tutuluyor.

Öte yandan Japonya'da karantina altında tutulan yolcu gemisinde 60 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Böylece gemideki 3 bin 700 kişiden 130'unda koronavirüs bulundu.

Gemi, Hong Kong'da gemiden inen bir yolcuda virüse rastlanması üzerine iki haftalığına karantinaya alınmıştı. Enfeksiyonun bulaştığı tespit edilen kişiler gemiden indirilerek çevre hastanelerde tedavi altına alınıyor.

Bu kişilerin sayısı, Çin dışında koronavirüs taşıyan kişilerin üçte birini oluşturuyor.

Çin verilerine göre virüs kapan 3 bin 281 kişi iyileşerek taburcu oldu.

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