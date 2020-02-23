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Çin Devlet Başkanı Şi: Koronavirüs salgını hala acımasız ve karmaşık durumda

DÜNYA HABERLERİ  | 23.02.2020 21:51 | Son Güncelleme

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının "hala acımasız ve karmaşık" durumda olduğunu bildirdi.

Çin Devlet Başkanı Şi: Koronavirüs salgını hala acımasız ve karmaşık durumda

Hastalık karşıtı çalışmalardan sorumlu yetkililerle video konferans aracılığıyla açıklama yapan Şi, iktidardaki Komünist Partinin salgına karşı mücadelesini "zamanında ve etkili" olarak nitelendirdi.

"ÖNLEME VE KONTROL EN KRİTİK AŞAMADA"

Şi, geçen yıl aralık ayından bu yana 2 bin 400'ün üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine yol açan hastalığın kontrol altına alınabileceği yönündeki yurt dışından gelen umutlu açıklamalara da değinerek “Önleme ve kontrol en kritik aşamada.” diye konuştu.

Salgının hala acımasız ve karmaşık bir durumda olduğunu kaydeden Şi, yetkilileri "salgının yayılmasını kararlı bir şekilde engellemeye" çağırdı.

Şi, salgının kendileri için bir "kriz ve büyük bir sınav" olduğunu belirterek hastalığın, Komünist Parti'nin 1949'da iktidara geldiğinden bu yana en hızlı yayılan ve en zor önlenen ve kontrol altına alınan acil sağlık durumu olduğunu ifade etti.

Başkentte enfeksiyonun kaynağını kesmek için sağlık personelini Pekin'e konuşlandırma çağrısında bulunan Şi, fabrikaların ve diğer şirketlerin yeniden açılmasına ve düşük gelirli çalışanların istihdam edilmesini sağlamasına yardımcı olmaları gerektiğini dile getirdi.

Şi, "Bahar çiftçiliğini etkileyen önemli problemleri acilen çözmeliyiz." dedi.

Hükümetin, sebze, hayvancılık ve kümes hayvanlarının üretiminin aktif olarak organize etmesinin önemini vurgulayan Şi, ulaşım kanallarındaki engellerin kaldırılması gerektiğini belirtti.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 2 BİN 400'Ü GEÇTİ

Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

Yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.

Hastalık sebebiyle dünya genelinde 2 bin 462 kişi yaşamını yitirmişti.

(AA)

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