Çin Devlet Başkanı Şi, Kuzey Kore'yi ziyaret edecek

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, Kuzey Kore'ye bu hafta resmi ziyaret gerçekleşireceği bildirildi.

Çin devlet televizyonu CCTV'de yer alan habere göre, Devlet Başkanı Şi, 20-21 Haziran tarihlerinde Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'a resmi ziyarette bulunacak. Şi ziyarette Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile bir görüşme gerçekleştirecek.

İki ülke arasında diplomatik bağların kurulmasının 70. yıl dönümüne denk gelen ziyaretin, bir Çin Devlet Başkanı'nın 14 yıl aradan sonra bu ülkeye yapacağı ilk ziyaret olacağı belirtildi.

Haberde görüşmede liderlerin hangi konuları ele alacağı konusunda bilgi verilmedi.

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA da ziyareti doğruladı.

Ziyaretin, ABD ve Güney Kore'nin Kuzey Kore ile nükleer programını sonlandırması diplomatik müzakerelerin durma noktasına geldiği bir zamanda yapılması dikkati çekiyor.

