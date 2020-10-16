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Çin Devlet Başkanı Şi'yi konuşurken öksürük tuttu

DÜNYA HABERLERİ  | 16.10.2020 16:28 | Son Güncelleme

Çin Devlet Başkanı Şi, konuşma boyunca şiddetli bir şekilde öksürmeye başladı. Konuşmayı yayınlayan devlet televizyonu yayını kesti.

Çin Devlet Başkanı Şi'yi konuşurken öksürük tuttu

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınının başladığı Çin'in Devlet Başkanı Şi Jinping’in, Guangdong eyaletine bağlı Shenzhen şehrinde yaptığı konuşmasının son 10 dakikasında defalarca öksürdüğü görüldü.

Devlet televizyonunun ise Başkan Jinping’in öksürdüğü sırada kameranın açısını dinleyenlere çevirdiği ifade edildi. Öte yandan Jinping’in defalarca öksürmesinin, başkanın sağlık durumuyla ilgili spekülasyonlara yol açtığı belirtildi.Konuşmayı yayınlayan devlet televizyonu yayını kesti.

Çin Devlet Başkanı Şi'yi konuşurken öksürük tuttu

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