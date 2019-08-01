Çin Devlet Danışmanı Wang Yi, ABD Dışişleri Bakanı Pompei ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Çin’in Devlet Danışmanı Wang Yi met, Tayland’da görüştü. Wang, Popeo ile son anlaşmazlıklara rağmen iki ülke arasında ilişkileri geliştirmeyi görüştüklerini söyledi.

Çin Devlet Danışmanı Wang Yi, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile yarım saat görüşmesinin ardından “Çin ile ABD arasında zaman zaman meseleler ve problemler olabilir. Ancak ne kadar problem olursa olsun önemli olan iki tarafın oturup yüz yüze tartışmalarıdır” dedi.

Pompeo ve Wang Yi, Taylan’ın başkenti Bankok’da yapılan Güney Asya Ülkeleri Örgütünün toplantısında görüştü.

Görüşmenin ardından konu ile ilgili bir tweet atan Pompeo, Wang ile ABD Çin ilişkileri, Kuzey Kore ve diğer konularda derinlemesine görüş alışverişi yaptıklarını belirtti. Pompe, “ABD’nin çıkarlarını geliştirmesi söz konusu olursa Çin ile görüşmeye hazırız” dedi.

Pompeo, Güney Asya mevkidaşları ile yaptığı görüşmelerde ABD’nin hiçbir zaman bölgedeki ülkelerden taraf seçmelerini istemediklerini söyledi.

