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Çin devlet televizyonundan Özil tepkisi

DÜNYA HABERLERİ  | 16.12.2019 09:26 | Son Güncelleme

Çin devlet televizyonu Mesut Özil'in Uygurlarla ilgili mesajı nedeniyle dün oynanan Arsenal-Manchester City maçını yayınlamadı.

Çin devlet televizyonu, Arsenalli futbolcu Mesut Özil'in Çin'deki Uygurların maruz kaldığı baskıyı gündeme getirdiği sosyal medya paylaşımı nedeniyle dün akşam oynanan Arsenal- Manchester City maçını yayınlamadı.

Televizyon, canlı yayınlanması planlanan maçın yerine daha önce oynanan başka bir karşılaşmayı banttan verdi.

Maç Manchester City'nin 3-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

Özil, Cuma günü paylaştığı Instagram mesajında Müslüman devletleri Çin'deki Müslüman Uygur azınlığın durumuna sessiz kalmakla suçlamıştı. Arsenal kulübünden yapılan açıklamada ise eski Alman milli futbolcunun Çin ile ilgili görüşlerinin kendini bağladığı ve kulübün resmi görüşü olmadığı belirtilmişti.

Özil'in paylaştığı mesaj

İnsan hakları örgütlerine göre 1 milyondan fazla Müslüman Uygur'un zorla kamplarda toplandığı Sincan'la ilgili paylaşımda bulunan Özil, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kur'anlar yakılıyor. Camiler kapatılıyor. Medreseler yasaklanıyor. Din alimleri birer birer öldürülüyor. Erkek kardeşler zorla kamplara sokuluyor. Onların yerine Çinli erkekler ailelere yerleştiriliyor. Bacılar zorla Çinli erkekler ile evlendiriliyor. Tüm bunlara rağmen Ümmeti Muhammed suskun, sesi çıkmıyor. Müslümanlar sahiplenmiyor. Bilmezler mi ki zulme rıza zulümdür."

Birçok Müslüman ülkesinin bu konuda sessiz kalmasına da tepki gösteren 31 yaşındaki futbolcu ayrıca, "Batı medyası ve devletlerinde dahi bu olaylar aylardır, haftalardır gündemde iken Müslüman ülkeler ve medyaları nerede?" sorusunu gündeme getirmişti.

DW,dpa,AFP / TY,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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