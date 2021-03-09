Çin dijital aşı kimliği dağıtımına başladı

Aşı kimliği ile Çinlilerin uluslarası seyahatlere çıkabilmeleri mümkün olabilecek.Çin, uluslararası seyahat edecek vatandaşları için dijital korana aşı kimliği uygulaması başlattı. Çin çevrimiçi hizmeti Wechat aracılığıyla Pazartesi gününden bu yana temin edilebilen dijital aşı kimlikleri, kullanıcılarının aşılarını ve test sonuçlarını belgeliyor.

Bir Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pekin'de yaptığı açıklamada, "Aşı pasaportu" olarak da adlanırılan dijital aşı kimliği uygulamasıyla "küresel alanda ekonomik toparlanmaya" destek olunmasının amaçlandığını söyledi. Sözcü belge ile aynı zamanda "sınır ötesi seyahatlerin kolaylaştırmasının" da öngörüldüğünü sözlerine ekledi.

Gümrüklerde kullanılabilecek

Çin resmi haber ajansı Şinhua'nın verdiği haberde, dijital aşı kimliğine entegre edilen bir QR kodu aracılığıyla diğer ülkelerin de gümrüklerde aşı kimliği kullanıcılarının verilerini okuyabilecekleri ifade edildi.

Dijitali hazırlanmadan önce kağıt formatında olan aşı kimliklerinin sadece Çinliler için geçerli olduğu belirtildi. Ayrıca söz konusu kimliklerden edinmek zorunlu değil.