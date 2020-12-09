Çin dijital parası resmi olarak kontrol ediliyor

Aslında dijital Yuan’ın testleri Nisan 2019’da, fiziksel mağazalarda da başladı. Ayrıca Çin hükumeti dijital Yuan kullanan vatandaşları arasında yapacağı çekilişler, lüks bir ev armağan edeceğini de açıkladı. Ancak bu çalışmalar henüz test aşamasındayken, artık çok geniş kitlelerin kullanabileceği şekilde, online olarak dijital ödemeler başlamış bulunuyor.

Dijital Yuan’ın Bitcoin gibi diğer kripto paralardan büyük bir farkı bulunuyor. Bu dijital para birimi, devlet kontrolünde, resmi olarak basılıp kullanıma sunulan dünyadaki ilk dijital kripto para birimi. Tüm kontrolü Çin merkez bankası People’s Bank of China’da bulunuyor. Hakkında çok fazla veri bulunmuyor ancak Bitcoin ve benzerlerinin aksine, kullanıcıların kimlikleri ve para transferleri hakkında verileri de devlete ulaştırdığı düşünülüyor.

Çin’in Dijital Yuan’ı kullanıma alması dünyadaki “kağıt para” sisteminin sonunun yaklaştığına dair önemli bir işaret olarak kabul edilebilir. Pandemi nedeniyle de prestijini kaybeden kağıt paraların ardından tüm dünya artık dijital paraları konuşmaya başladı. Dünya devletlerinin 2021 başında üzerine tartışacakları “Büyük Reset” toplantılarında da kağıt paradan vazgeçilmesi ve dijital para sistemlerine geçişin resmiyet kazanması gibi konular gündemimize girebilir.