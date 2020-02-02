Çin Dışında Corona Virüsü Nedeniyle İlk Ölüm

Corona Virüsü nedeniyle Çin dışında can kaybı haberi Filipinler’den geldi. Çin’in Wuhan bölgesinden 44 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Virüs ilk olarak Çin'in Wuhan kentinde tespit edilmişti.

Dünya Sağlık Örgütü hayatını kaybeden kişiye muhtemelen Filipinler’e gelmeden önce virüsün bulaştığını belirtti.

Söz konusu kişinin hastaneye zatürre nedeniyle kabul edildiği kaydedildi.

Yetkililer ölmeden önce son 24 saatte sağlık durumunun hızlıca kötüleştiğini vurguluyor.

Şu ana kadar 300’den fazla kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği belirtiliyor.

14 binden fazla kişi de ise virüs tespit edilmiş durumda.

Ancak Hong Kong Üniversitesi bu sayının çok daha fazla olabileceğini, Wuhan’da 75 binden fazla kişiye virüsün bulaşmış olabileceğini kaydediyor.

Amerika, Avustralya ve artan sayıda ülke Çin’den yabancıların ülkeye girişine yasak getirmiş durumda.

Filipinler de Çin’den ülkeye yabancı girişine yasak getireceğini açıklamış durumda.

Uzmanlar 2003 yılında ortaya çıkan SARS salgınından farklı olarak Corona Virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının daha az olduğunu kaydediyor.

