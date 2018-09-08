Çin Dışişleri Bakanı Pakistan'da

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureşi'yle bir araya geldi.

Vang Yi ve beraberindeki heyet Pakistan ziyaretinin ikinci gününde ülkede resmi temaslarda bulundu.

İkili ve heyetler arası görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen iki bakan, Çin Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) projesinin iki ülke açısından da en önemli öncelik olduğunu vurguladı.

Basın toplantısında konuşan Kureşi, iki ülkenin CPEC kapsamında serbest bölge ya da özel ekonomik bölge oluşturmayı konuştuklarını dile getirdi.

CPEC'in "Bir Kuşak Bir Yol" inisiyatifi içerisinde başarıyla yürütülen bir proje olduğunu söyleyen Kureşi, "CPEC, hükümetimizin öncelikleri arasında yer alacaktır." diye konuştu.

Görüşmelerde ülkede iş yapan Çinlilerin güvenliğinin de konuşulduğunu kaydeden Kureşi, Başbakan İmran Han'ın kasım ayında Çin'e, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping'in de Pakistan'a davet edildiğini söyledi.

Kureşi, yoksulluk, sosyal gelişim, terörle mücadele, savunma, eğitim ve kültür alanında ortaklaşa atılacak adımların da görüşmelerde konuşulduğunu sözlerine ekledi.