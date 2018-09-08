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Çin Dışişleri Bakanı Pakistan'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 14:38 | Son Güncelleme

Vang Yi, Pakistanlı mevkidaşı Şah Mahmud Kureşi'yle görüştü

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureşi'yle bir araya geldi.

Vang Yi ve beraberindeki heyet Pakistan ziyaretinin ikinci gününde ülkede resmi temaslarda bulundu.

İkili ve heyetler arası görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen iki bakan, Çin Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) projesinin iki ülke açısından da en önemli öncelik olduğunu vurguladı.

Basın toplantısında konuşan Kureşi, iki ülkenin CPEC kapsamında serbest bölge ya da özel ekonomik bölge oluşturmayı konuştuklarını dile getirdi.

CPEC'in "Bir Kuşak Bir Yol" inisiyatifi içerisinde başarıyla yürütülen bir proje olduğunu söyleyen Kureşi, "CPEC, hükümetimizin öncelikleri arasında yer alacaktır." diye konuştu.

Görüşmelerde ülkede iş yapan Çinlilerin güvenliğinin de konuşulduğunu kaydeden Kureşi, Başbakan İmran Han'ın kasım ayında Çin'e, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping'in de Pakistan'a davet edildiğini söyledi.

Kureşi, yoksulluk, sosyal gelişim, terörle mücadele, savunma, eğitim ve kültür alanında ortaklaşa atılacak adımların da görüşmelerde konuşulduğunu sözlerine ekledi.

Bakan Vang da yaptığı açıklamada Çin'in Pakistan'ın sanayi alanındaki gelişimi yönünde attığı adımları desteklediğini söyledi.

Ülkesinin Pakistan'la ticareti desteklediğini vurgulayan Vang, "İki taraflı ve dengeli bir ticareti sağlama konusunda mutabık kaldık. Pakistan'la ithalatı teşvik edecek, iş adamlarının Pakistan'ı ziyaretini düzenleyecek ekipler kuracağız. Pakistan'ın tarım ürünlerinin uluslararası pazara girişini de genişleteceğiz." diye konuştu.

Serbest bölge kurulmasıyla ilgili çalışmaları yıl sonunda tamamlamak için çalıştıklarını söyleyen Vang, sanayinin gelişmesi bazlı iş birliğini önemsediklerini kaydetti.

Ziyaretin ikili ilişkileri daha da güçlendirmek amacıyla yapıldığını belirten Vang, "Pakistan ve Çin iki yakın dosttur. Dostluğumuz birçok sıkıntının ardından hala devam etmektedir. Çin, Pakistan'a üretim merkezi olma noktasında her türlü yardımı yapacaktır." dedi.

Pakistan'a 3 günlük resmi ziyarette bulunan Çinli bakanın, görev süresi yarın sona erecek Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin, yeni Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Başbakan İmran Han, Meclis Başkanı Asad Kaiser ve üst düzey ordu yetkilileriyle görüşmesi ve yarın ülkeden ayrılması bekleniyor.

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