HABER

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'den Hong Kong değerlendirmesi:

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 11:23 | Son Güncelleme

"(Yerel seçimlerde Çin karşıtlarının kazanması) Hong Kong'da ne olursa olsun Çin topraklarının parçası olmaya devam edecek" - "Hong Kong'u yok etmeye veya istikrarına ve refahına zarar vermeye yönelik tüm girişimler başarısız olacaktır"

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde dün yapılan yerel seçimlerde Pekin karşıtı muhalefetin kazandığı zafer ve bölgede haziran başından bu yana devam eden protestolara ilişkin "Hong Kong'da ne olursa olsun Çin topraklarının parçası olmaya devam edecek." dedi.

Dışişleri Bakanı Vang, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı için geldiği Japonya'da insani ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesine yönelik Çin-Japon Yüksek Düzeyli Diyalog Toplantıları sırasında Japon gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Vang, gazetecilerin Hong Kong'da pazar günü yapılan seçimde muhalefetin kazanması hakkında ne düşündüğünün sorulması üzerine "Hong Kong'da ne olursa olsun Çin topraklarının parçası olmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı, haziran başından bu yana devam eden ve son haftalarda polis ile göstericiler arasında çatışmalara ve şiddet olaylarına sahne olan protestolarla ilgili soruya da "Hong Kong'u yok etmeye veya istikrarına ve refahına zarar vermeye yönelik tüm girişimler başarısız olacaktır." sözleriyle yanıt verdi.

- Demokrasi yanlılarının kesin zaferi

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde aylardır süren protestoların gölgesinde dün yapılan yerel seçimde demokrasi savunucuları, Pekin yanlılarına karşı üstünlük sağlayarak belediye meclis üyeliği sandalyelerinin çoğunu kazandı.

Hong Kong Kayıt ve Seçim Ofisinin yayımladığı kesin sonuçlara göre demokrasi yanlıları, 18 seçim bölgesinin 17'sinde ipi göğüsledi. Çin karşıtları toplam 452 sandalye için yarışılan mahalli idare seçiminde yüzde 76,1 oyla 344 sandalyenin sahibi oldu. Pekin yanlılarının yüzde 12,8 oyla sadece 58 sandalye alabildiği yerel seçimde, bağımsız adaylar ise yüzde 9,1 oyla 41 sandalye kazandı. Oyların yüzde 2'sine karşılık gelen 9 sandalye için de sayım işlemi halen sürüyor.

- Protestoların gelişimi

Hong Kong yönetimi, "Şüphelilerin Çin ana karası, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran" yasa tasarısını 3 Nisan'da parlamentoya sunmuştu.

Tasarının, Hong Kong'un özerk yönetim yapısı ve yargı bağımsızlığını zedeleyerek kenti, Çin merkezi yönetiminin güdümüne sokacağını düşünen muhalefet, haziran başında kentte büyük kitlesel protestolar başlatmıştı.

Protestoların gün geçtikçe şiddetini artırması üzerine Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, temmuzda tasarının "öldüğünü" açıklamış, gösterilerin sürmesi üzerine 4 Eylül'de tasarının geri çekileceğini duyurmuştu.

Tasarı, 23 Ekim'de resmen geri çekilmesine rağmen protestocular, "demokratik reform" talepleriyle eylemleri sürdürme kararı almıştı.

Göstericiler, tasarını geri çekilmesi ile birlikte protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesini, polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız komisyon kurulmasını, tutuklanan protestoculara af çıkarılmasını ve kentte siyasi reform sürecinin yeniden başlatılmasını içeren 5 talep öne sürüyor.

- Hong Kong'un statüsü

Hong Kong, 1898'de imzalanan "kira sözleşmesi" ile uzun yıllar İngiltere hakimiyetinde kaldıktan sonra 1997'de Çin'e devredilmişti.

İmzalanan ortak deklarasyon çerçevesinde Hong Kong'a 2047'ye kadar basın, ifade, toplanma, inanç ve serbest akademik çalışma gibi özgürlükleri ile bağımsız idari ve hukuki yapısını koruma hakkı tanınmıştı.

Hong Kong, Çin'e bağlı olmasına rağmen kendine ait para birimi, dil, hukuk sistemi ve kimlik kullanıyor. Özerk yapılı bölgenin sadece savunma ve dış politika gibi konularda Pekin'e bağlı olduğu bu yönetim modeli, "bir ülke, iki sistem" olarak adlandırılıyor.

Demokrasi savunucuları, başta Hong Kong'da adayların Pekin yönetimince belirlendiği seçim modeli olmak üzere, bölgedeki mevcut Çin kaynaklı pratiklerin söz konusu modele aykırı olduğu görüşünü savunuyor.

500T: Evlilik teklifi yapan da var yakınını unutan da500T: Evlilik teklifi yapan da var yakınını unutan da
Korkunç! Lise öğrencisi genç kız bileklerini kestiKorkunç! Lise öğrencisi genç kız bileklerini kesti
Kavurmanın altından esrar çıktıKavurmanın altından esrar çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çin Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi Hong Kong

En Çok Okunan Haberler

Konya Valisi'nden 'oturma' tepkisiyle ilgili açıklama

Konya Valisi'nden 'oturma' tepkisiyle ilgili açıklama

Acun yıllar sonra itiraf etti: "En korkutucu andı"

Acun yıllar sonra itiraf etti: "En korkutucu andı"

Pentagon'da 'gizli görüşme' depremi! İstifasını sundu!

Pentagon'da 'gizli görüşme' depremi! İstifasını sundu!

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Mini elbiseli pozuna yorum yağdı! 'Kendini çıplaklaştırıyor'

Mini elbiseli pozuna yorum yağdı! 'Kendini çıplaklaştırıyor'

Rahmi Turan'dan yeni açıklama!

Rahmi Turan'dan yeni açıklama!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Kocasıyla tartıştı, cinsel organını kesti!

Kocasıyla tartıştı, cinsel organını kesti!

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Samsun'daki adliyede korkunç olay! Lise öğrencisi genç kız bileklerini kesti

Korkunç! Lise öğrencisi genç kız bileklerini kesti

İnsanlık dışı olay! Kendisini ihbar eden genç kızı benzin döküp yaktı

İnsanlık dışı olay! Genç kızı benzin döküp yaktı

Sakarya'daki 453 kiloluk domuzu görenler gözlerine inanamadı

453 kiloluk domuzu görenler gözlerine inanamadı

MSB fotoğraflarıyla duyurdu: Resulayn'da yeni tüneller tespit edildi

MSB fotoğraflarıyla duyurdu: Resulayn'da yeni tüneller tespit edildi

İzmir'de ambalaj deposunda yangın

Dumanlar kilometrelerce uzaktan görülüyor

İstanbul Sarıyer'de şaşırtan görüntüler! Yaban domuzlarını elleriyle besliyorlar

İstanbul Sarıyer'de şaşırtan görüntü! Elleriyle besliyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.