Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'den Hong Kong değerlendirmesi:

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde dün yapılan yerel seçimlerde Pekin karşıtı muhalefetin kazandığı zafer ve bölgede haziran başından bu yana devam eden protestolara ilişkin "Hong Kong'da ne olursa olsun Çin topraklarının parçası olmaya devam edecek." dedi.

Dışişleri Bakanı Vang, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı için geldiği Japonya'da insani ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesine yönelik Çin-Japon Yüksek Düzeyli Diyalog Toplantıları sırasında Japon gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Vang, gazetecilerin Hong Kong'da pazar günü yapılan seçimde muhalefetin kazanması hakkında ne düşündüğünün sorulması üzerine "Hong Kong'da ne olursa olsun Çin topraklarının parçası olmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı, haziran başından bu yana devam eden ve son haftalarda polis ile göstericiler arasında çatışmalara ve şiddet olaylarına sahne olan protestolarla ilgili soruya da "Hong Kong'u yok etmeye veya istikrarına ve refahına zarar vermeye yönelik tüm girişimler başarısız olacaktır." sözleriyle yanıt verdi.