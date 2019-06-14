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Çin Dışişleri Bakanlığı: “Kimse Umman Körfezi’nde savaş görmek istemiyor”

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.06.2019 13:15 | Son Güncelleme

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, Umman Körfezi’nde Panama bandıralı ve Marşal Adaları bandıralı Front Altair adlı iki tankere düzenlenen saldırı sonrası yaptığı açıklamada, hiç kimsenin savaş görmek istemediğini, tüm tarafların diyalog yoluyla sorunu çözebileceğini söyledi.Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, Çin’in artan gerginlikten derin endişe duyduğunu söyleyerek, “Kimse Umman Körfezi’nde savaş görmek istemiyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı: “Kimse Umman Körfezi’nde savaş görmek istemiyor”

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, Umman Körfezi’nde Panama bandıralı ve Marşal Adaları bandıralı Front Altair adlı iki tankere düzenlenen saldırı sonrası yaptığı açıklamada, hiç kimsenin savaş görmek istemediğini, tüm tarafların diyalog yoluyla sorunu çözebileceğini söyledi.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, Çin’in artan gerginlikten derin endişe duyduğunu söyleyerek, “Kimse Umman Körfezi’nde savaş görmek istemiyor. Bu kimsenin ilgisini çekmiyor” ifadelerini kullandı. Pekin’de açıklamalarda bulunan Shuang, bütün ilgili tarafların sakin kalması ve gerginliğin daha da artmasının engellenmesi gerektiğini belirterek, “Tüm tarafların ilgili sulardaki seyir güvenliğini, bölgesel barış ve istikrarı ortak bir şekilde koruyabileceğini umuyoruz” şeklinde konuştu.
Çin ve İran’ın enerji sektöründe yakın bağları olduğunu belirten Shuang, Çin’in enerji güvenliğini ve şirketlerinin yasal haklarını korumaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.
ABD, dün gerçekleştirilen Umman Körfezi’ndeki iki petrol tankerine yönelik saldırılardan İran’ı sorumlu tutmuş ve bir video paylaşarak İran’ın petrol gemilerine saldırdığını iddia etmişti. İran ise petrol tankerlerine yönelik saldırıdan sorumlu olmadığını açıklamıştı.

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