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Çin Dışişleri Bakanlığı: "Türkiye’nin geçici ekonomik zorlukların üstesinden gelecek kabiliyetinin olduğuna inanıyoruz."

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 13:30 | Son Güncelleme

Çin Dışişleri Bakanlığı: "Türkiye’nin geçici ekonomik zorlukların üstesinden gelecek kabiliyetinin olduğuna inanıyoruz."


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çin Türkiye

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