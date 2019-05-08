Çin, Doğu Türkistan’da 31 cami ve 2 türbeyi yıktı

Çin hükümetinin 2016’yılından beri Doğu Türkistan’da 31 cami ve 2 türbeyi yıktığı ortaya çıktı.

Çin hükümetinin Müslüman Uygur Türklerine karşı asimilasyon politikası devam ediyor. Hükumetin Uygur kültürünü asimile etmek için kurduğu toplama kamplarının ispatının ardından cami ve türbelerin de sistematik şekilde yıkıldığı belgelendi. Halka açık uydu görüntülerini karşılaştırıldığında Doğu Türkistan’da birçok cami ve türbenin yıkıldığı kolayca görülüyor.

Çinli bir öğrencinin, Hotan’da bulunan yaklaşık 700 yıllık Keriya Aitika Camii’nin yıkıldığını gösteren uydu fotoğraflarını karşılaştırıp sosyal medyadan paylaştı. Geniş yankı uyandıran fotoğrafların üzerinde harekete geçen The Guardian gazetesi ve Bellingcat isimli internet sitesi ortak çalışma düzenleyerek 91 bölgeyi inceledi. Araştırmanın sonucunda, 2016 yılından beri toplam 31 caminin ciddi hasar gördü ve 15’inin tamamen yıkıldığı gözlendi. Ayrıca ünlü 2 türbenin de tamamen yok edildiği belgelendi.

Uygurları Müslüman yapan askerin türbesi yok edildi

Taklamakan Çölü’nde bulunan kahraman bir asker olan İmam Asım’ın türbesi ve tekkesinin yıkıldığı gözlendi. İslamiyet’in Uygur bölgesine yayılmasını sağladığı söylenen İmam Caferi Sadık’ın çölün ortasında bulunan türbesinin de tamamen kaybolduğu belgelendi. Nottingham Üniversitesi İslam tarihçisi Rian Thum, “Atalarının mezarlarını, Uygur tarihinin simgeleri olan kutsal mabetleri yok etmek, Çin hükumetinin Uygurların kültürünü yok edip geçmişleriyle olan bağlantısını koparmak istediklerinin en temiz göstergesidir” dedi.

Araştırmacılar, hükumetin binlerce camiye zarar verildiğine inanıyor. Ancak polisin Uygur bölgesinde gazetecilerin ve bağımsız araştırmacıların serbestçe dolaşmasına izin vermemesi nedeniyle iddia edilen birçok yıkım kanıtlanamıyor.