PEKİN (AA) - Çin'in geleneksel 12 hayvanlı takvime göre Köpek Yılı'nı geride bırakarak, Domuz Yılı'na girmesiyle halk tapınaklara akın etti.

Çin, 12 hayvanlı takvime göre Köpek Yılı'nı geride bırakarak, Domuz Yılı'na girdi. Yılbaşı ve bayramların ay takvimine göre belirlendiği ülkede halk Çin Yeni Yılı'nın ilk gününde tapınaklara ve yeni yıl için hazırlanan parklara yöneldi.

Çin'de miladi takvimin yanı sıra ay takvimi ve 12 hayvanlı takvim kullanılıyor. Ülkede her yeni yıl, "geleneksel 12 hayvanlı takvim"e göre isim alırken, aynı güne rastlayan Çin Yeni Yılı, Bahar Bayramı ve geleneksel bayramlar "ay takvimi"ne göre belirleniyor. Bu nedenle her Çin Yeni Yılı farklı tarihlere denk geliyor.

Bu yeni yılın girişiyle de resmi olarak bir hafta, bu sürenin öncesi ve sonrasından yapılan uzatma tatil günleriyle de 40 günü bulan Bahar Bayramı tatili Çin'de en önemli bayram olarak görülüyor.

Aynı anda miladi takvim, ay takvimi ve 12 hayvanlı takvimin kullanıldığı ülkede şans ve zenginlik getirdiğine inanılan "Domuz Yılı" 5 Şubat'a denk geldi.