Çin, Dünya Sağlık Örgütü'nün koronavirüs araştırmasına izin vermedi

Dünya Sağlık Örgütü, bu ay içerisinde Wuhan şehrindeki vahşi hayvan pazarı ve şehirdeki laboratuvarlarda incelemeler yapmak üzere Çinli yetkililere bir teklifte bulundu ve şeffaf bir araştırma yürütülmesi çağrısı yaptı.

"KABUL ETMEYECEĞİZ"

Bu çağrıya karşılık Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Bakan Yardımcısı Zeng Yixin “Bazı noktalarıyla bilime ve sağduyuya aykırı olması gerekçesiyle bu araştırma planını kabul etmeyeceğiz” dedi.

Zeng, Dünya Sağlık Örgütü’nün raporunu okuduğunda şaşkınlık yaşadığını çünkü raporda, Çin’de laboratuvar protokolleri ihlal edildiği için virüsün dışarıya sızdığı tezinden bahsedildiğini gördüğünü söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Temmuz ayı başında yaptığı bir açıklamada koronavirüsün çıkış noktasına ilişkin araştırmanın salgının ilk günlerindeki veri eksikliği nedeniyle Çin yönetimi tarafından engellendiğini söyledi.

Zeng, Çin’in gizlilik nedeniyle bazı verileri Dünya Sağlık Örgütü’yle paylaşmayacağını söyledi. Zeng ayrıca örgütün Çinli uzmanların koronavirüsün kökenine ilişkin değerlendirmelerini de dikkate almasını umduğunu söyledi. Zeng, bilimsel bu çalışmaların siyasi gündemden uzak olması gerektiğini de belirtti.

Koronavirüs salgınında bilinen ilk vaka 2019 yılının Aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktı. İlk anda oluşan genel kanı Wuhan’daki vahşi hayvan pazarındaki hayvanlardan virüsün insanlara geçtiği şeklindeydi.

Mayıs ayında ABD Başkanı Joe Biden de ülkenin istihbarat birimlerine koronavirüsün çıkış noktasına ilişkin çalışmalar yürütmeleri talimatı vermişti.

Uluslararası kamuoyunda Çin’e yönelik bu ithamlar ve girişimlere karşın Çin, koronavirüsün kökeninin başka ülkelerde de aranması gerektiğini iddia ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü’nün araştırma ekibindeki Çinli yetkili Liang Wannian, düğer ülkelerdeki başta yarasalar olmak üzere diğer hayvanlar üzerinde de incelemeler yapılması gerektiğini savundu. Wannian ayrıca başka ülkelerde de laboratuvardan sızma olması olasılığının da değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Wuhan’da virüsün çıkış noktası olmasınan şüphelenilen Wuhan Viroloji Enstitüsü laboratuvarının 2019 yılı verilerinin erişime kapatılmasını da Çinli yetkililer olası bir siber saldırıya karşı önlem olarak savunuyor.

