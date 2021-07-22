HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Çin, Dünya Sağlık Örgütü'nün koronavirüs araştırmasına izin vermedi

Çin, Dünya Sağlık Örgütü'nün koronavirüs araştırmasına izin vermedi

22.07.2021 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin, Dünya Sağlık Örgütü’nün koronavirüsün çıkış noktasını araştırmak üzere ikinci faz bir araştırma yapmasına izin vermedi. İkinci fazda virüsün Çin’deki bir laboratuvardan yayılmış olması ihtimali üzerinde duruluyor.

Çin, Dünya Sağlık Örgütü'nün koronavirüs araştırmasına izin vermedi

Dünya Sağlık Örgütü, bu ay içerisinde Wuhan şehrindeki vahşi hayvan pazarı ve şehirdeki laboratuvarlarda incelemeler yapmak üzere Çinli yetkililere bir teklifte bulundu ve şeffaf bir araştırma yürütülmesi çağrısı yaptı.

"KABUL ETMEYECEĞİZ"

Bu çağrıya karşılık Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Bakan Yardımcısı Zeng Yixin “Bazı noktalarıyla bilime ve sağduyuya aykırı olması gerekçesiyle bu araştırma planını kabul etmeyeceğiz” dedi.

Zeng, Dünya Sağlık Örgütü’nün raporunu okuduğunda şaşkınlık yaşadığını çünkü raporda, Çin’de laboratuvar protokolleri ihlal edildiği için virüsün dışarıya sızdığı tezinden bahsedildiğini gördüğünü söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Temmuz ayı başında yaptığı bir açıklamada koronavirüsün çıkış noktasına ilişkin araştırmanın salgının ilk günlerindeki veri eksikliği nedeniyle Çin yönetimi tarafından engellendiğini söyledi.

Zeng, Çin’in gizlilik nedeniyle bazı verileri Dünya Sağlık Örgütü’yle paylaşmayacağını söyledi. Zeng ayrıca örgütün Çinli uzmanların koronavirüsün kökenine ilişkin değerlendirmelerini de dikkate almasını umduğunu söyledi. Zeng, bilimsel bu çalışmaların siyasi gündemden uzak olması gerektiğini de belirtti.

Koronavirüs salgınında bilinen ilk vaka 2019 yılının Aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktı. İlk anda oluşan genel kanı Wuhan’daki vahşi hayvan pazarındaki hayvanlardan virüsün insanlara geçtiği şeklindeydi.

Mayıs ayında ABD Başkanı Joe Biden de ülkenin istihbarat birimlerine koronavirüsün çıkış noktasına ilişkin çalışmalar yürütmeleri talimatı vermişti.

Uluslararası kamuoyunda Çin’e yönelik bu ithamlar ve girişimlere karşın Çin, koronavirüsün kökeninin başka ülkelerde de aranması gerektiğini iddia ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü’nün araştırma ekibindeki Çinli yetkili Liang Wannian, düğer ülkelerdeki başta yarasalar olmak üzere diğer hayvanlar üzerinde de incelemeler yapılması gerektiğini savundu. Wannian ayrıca başka ülkelerde de laboratuvardan sızma olması olasılığının da değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Wuhan’da virüsün çıkış noktası olmasınan şüphelenilen Wuhan Viroloji Enstitüsü laboratuvarının 2019 yılı verilerinin erişime kapatılmasını da Çinli yetkililer olası bir siber saldırıya karşı önlem olarak savunuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüste 4. dalga uyarısı: Bağıra bağıra "Geliyorum" diyorKoronavirüste 4. dalga uyarısı: Bağıra bağıra "Geliyorum" diyor
Herkesin ihtiyacına göre tatil ETS’de!Herkesin ihtiyacına göre tatil ETS’de!
Koronavirüs aşılarının antikor seviyeleri ortaya çıktıKoronavirüs aşılarının antikor seviyeleri ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Çin WHO Dünya Sağlık Örgütü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kaçan kurbanlığın peşinden gitti, bir daha dönmedi

Kaçan kurbanlığın peşinden gitti, bir daha dönmedi

Fatih Terim'den sert açıklama

Fatih Terim'den sert açıklama

Korkunç kaza! 3 yaşındaki çocuk kontak anahtarını çıkarınca...

Korkunç kaza! 3 yaşındaki çocuk kontak anahtarını çıkarınca...

Karaburun'da peş peşe depremler

Karaburun'da peş peşe depremler

PSV - Galatasaray maçında gerilim! Saldırı girişimi...

PSV - Galatasaray maçında gerilim! Saldırı girişimi...

Çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı

Çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Cizre'de sıcaklık rekoru: 49.1 derece!

Cizre'de sıcaklık rekoru: 49.1 derece!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Denize giren 32 kişi hastanelik olmuştu! Nedeni belli oldu

Denize giren 32 kişi hastanelik olmuştu! Nedeni belli oldu

İşte merakla beklenen 20 Temmuz sürprizi! İlk kez paylaşıldı

İşte merakla beklenen 20 Temmuz sürprizi! İlk kez paylaşıldı

Kayınvalidesine mesaj atıp özçekim yaptı, intihar etti

Kayınvalidesine mesaj atıp özçekim yaptı, intihar etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.