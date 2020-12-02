Çin dünyanın her yerine 2 saatte ulaşabilecek jet motorunu test ediyor

Çin Bilimler Akademisi Mekanik Enstitüsü’de prototipi geliştiren bilim insanları ve mühendisler, motor prototipinin Pekin’de sesin 9 katı hızdaki hipersonik rüzgar tüneli simülasyonunda test edildiğini söyledi.

Test uçuşunu gerçekleştiren bilim insanları, motorun yakıt verimliliği ve operasyonel istikrar açısından benzersiz bir performans sunduğunu ifade etti. Chinese Journal of Aeronautics (CJA) bilimsel yayınında buluşla ilgili yayımlanan makaleye göre, motor aynı zamanda gelecekte atmosferin ötesine geçebilecek, pistten yatay olarak kalkacak, Dünya’nın yörüngesini dolaşıp atmosfere geri dönecek uçaklarda da kullanılabilecek.

Basit bir tasarıma sahip motor hava girişi, hidrojen yakıt enjektörü ve yakıt hücresinden oluşuyor. Yüksek hızlı bir uçuşta rüzgar motordaki hava girişinde şok dalgaları yaratıyor, bu şok dalgaları da yakıt hücresindeki hidrojen yakıtıyla birleşerek jetin hızlanmasını sağlayan bir patlamaya yol açıyor.

Prototipi geliştiren ekip, motor sayesinde ticari havacılıkta uçuşların hipersonik hızda, yani sesten 5 kat hızlı gerçekleşebileceğini söylüyor ve “Daha hızlı, daha yükseğe ve her zamankinden daha uzağa uçmak insanoğlunun rüyası” diyor.