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Çin'e ait olduğu değerlendiriliyor! Filipinler açıklarında bulundu

09.11.2022 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin roketi paniği hala unutulmadı. Dünya'ya doğru düşüşe geçen roket tüm dünyayı endişelendirmişti. Gelen son bir habere göre, Çin'in roket enkazı Filipinler açıklarında bulunmuş olabilir. Çünkü Filipinler açıklarında roket enkazı bulundu. Yapılan açıklamaya göre bulunan enkaz, büyük ihtimalle Çin'den 31 Ekim'de fırlatılan Long March 5B roketine ait parçalardan oluşuyor. Tüm dünyada paniğe yol açan Çin roketi de 31 Ekim'de fırlatılmıştı. Uzmanlar, tüm fotoğrafları incelediklerini açıkladı.

Çin'e ait olduğu değerlendiriliyor! Filipinler açıklarında bulundu

AA'nın haberine göre Çin'e ait olduğu değerlendirilen ve daha önce atmosfere girdiği tespit edilen roketin enkazı, Filipinler açıklarında bulundu. Filipinler Uzay Ajansı'ndan yapılan açıklamada, bulunan enkazın büyük ihtimalle Çin'den 31 Ekim'de fırlatılan Long March 5B roketine ait parçalar olduğu kaydedildi. Çin'in kontrolsüz bir şekilde Dünya'ya doğru düşen ve dünya çapında panik yaratan Long March 5B roketi de 31 Ekim'de fırlatılmış ve Çin'in inşa ettiği uzay istasyonunun son parçası olan Mengtian laboratuvar modülünü uzaya taşımıştı. Yani Çin'in dünyayı paniğe sokan roketinin enkazı Filipinler açıklarında bulunmuş olabilir.

FOTOĞRAFLAR İNCELENİYOR

Aynı habere göre ajans daha önce roket parçalarının ülkenin batısındaki Palawan bölgesine düşebileceği konusunda halkı uyarmıştı. Uzmanlar, üzerinde Çin bayrağının bir parçası olduğu tahmin edilen simgeler dahil tüm fotoğrafları incelediklerini açıkladı.

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Ayrıca Filipinli yetkililer, Birleşmiş Milletlerin (BM) iki anlaşması kapsamında, uzaya roket fırlatma denemelerinden kaynaklanan hasar ya da yaralanmalar için tazminat talep etmeye çabaladıklarını açıkladı.

ROKETİN DÖRDÜNCÜ KONTROLSÜZ DÖNÜŞÜ

Çin'in Long March 5B roketlerinin daha önce yaptığı denemelerde kontrolsüz olarak yeryüzüne dönmesi endişeye neden olmuştu.

İnsansız test uçuşu için Mayıs 2020'de yörüngeye fırlatılan Şıncou uzay mekiğini taşıyan Long March 5B roketi Batı Afrika kıyılarına düşmüş, Fildişi Sahili'nin farklı bölgelerinde enkaz parçaları bulunmuştu.

Nisan 2021'de uzay istasyonunun çekirdek modülü Tienhı'yı taşıyan Long March 5B de Hint Okyanusu'nda Maldiv Adaları açıklarında bir bölgeye düşmüştü.

En son, Temmuz 2022'de istasyona yollanan ilk laboratuvar modülü Vıntien'i taşıyan Long March 5B ise yine Hint Okyanusu'na düşmüş, parçaları Malezya'ya kadar yayılmıştı.

ABD Uzay Komutanlığı, 4 Kasım'da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Çin'e ait roketin, Pasifik Okyanusu'nun orta-güney dolaylarına düşmesinin beklendiğini belirtmişti.

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uzay Filipinler roket

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