Çin'e koronavirüs davası açmıştı! Koronavirüsten hayatını kaybetti

Ankara Barosu avukatlarından Melih Akkurt, 13 Mayıs 2020'de, meslektaşı Selenay Kurt ile birlikte koronavirüsün ilk ortaya çıktığı yer olan Çin'e yönelik Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'nde tazminat davası açtı. Dava dilekçesinde Çin'in, salgın ortaya çıktığında doğru veriler ile zamanında Dünya Sağlık Örgütü'nü bilgilendirmediği, salgının bulaşıcı olma özelliğini 3 haftaya kadar açıklamadığı, hasta sayısının kamuoyuna hatalı bildirildiği, salgınla ilgili kamuoyunu aydınlatmaya çalışan Dr. Li Wenliang'in susturulduğu, vahşi hayvan ticaretinin ve tüketiminin yasaklanmadığı, 30 Aralık'ta bunun SARS benzeri salgın olabileceğini söyleyen 2 Çinli doktorun görevlerinden alındığı, 18 Ocak’ta Vuhan'da yapılan dev yeni yıl kutlamasına binlerce kişinin katılmasına izin verildiği ileri sürüldü.

NE DEMİŞTİ?

Avukat Akkurt, o dönem yaptığı açıklamada, "İlk davamızı dün Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'nde Çin Halk Cumhuriyeti'ne açtık. Söz konusu tazminat davalarında işletmelerin cirosundan genel giderler çıktıktan sonra ortaya çıkan kardan şirketlerin kapalı kaldığı dönemdeki zararlarının kar mahrumiyeti kıstasları çerçevesinde değerlendirilerek tazminatlarının ödenmesini talep ettik. Söz konusu davaları kazandığımızda Çin’in ülkemizdeki ve uluslararası dolaşımdaki değerleri üzerinden tahsilat yapmayı hedefliyoruz. Örneğin bir ticari işletmenin 2 ay kapalı olduğunu düşünelim. Geçtiğimiz yıldaki 2 aylık dönemdeki cirolarına bakılacak. Cirolarından genel giderler, personel giderleri çıkarıldıktan sonra ortaya çıkan tutar kar olarak belirlenecek ve bu kardan mahrum kalındığı için mahrum kalınan dönemler doğrultusunda tazminat hesaplanacak" demişti.

Dava sürerken koronavirüse yakalanan avukat Melih Akkurt, tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Akkurt'un cenazesi, Kızılcahamam'a bağlı Beşkonak köyünde toprağa verildi. Ankara Barosu da Akkurt için taziye mesajı yayımladı. (AA)

