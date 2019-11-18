Çin: Egemenliğimizi koruma irademiz hafife alınmasın

Çin Dışişleri Bakanlığı Hong Kong’daki gelişmelerle ilgili bir açıklama yaptı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Şuang günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada hiç kimsenin Çin’in egemenliğini ve Hong Kong’un istikrarını koruma iradesini hafife almaması gerektiğini söyledi.

Öte yandan Hong Kong’da Yüksek Mahkeme hükümetin gösterilerde protestocuların yüzünü kapatmasını yasaklayan düzenlemesini iptal etti. Hong Kong Yüksek Mahkemesi yasağın anayasaya aykırı olduğuna hükmetti. Mahkeme yüzün kapatılmasına getirilecek bir yasağın temelde anayasaya aykırı olmadığına ancak hükümetin getirdiği düzenlemedeki bazı ayrıntıların anayasaya aykırı olduğuna karar verdi.

Hükümet 4 Ekim'de yürürlüğe soktuğu yasağı, Hong Kong'un Britanya sömürgesi olduğu dönemden kalma, 1922 yılından beri geçerli olan olağanüstü hal kanununa dayandırmıştı. Yüksek Mahkeme'nin 106 sayfa tutan gerekçeli kararında hükümetin dayanak kabul ettiği bu yasanın da anayasaya aykırı olduğu ifade edildi. Mahkeme söz konusu yasanın kamusal tehdit halinde özel idari yönetimin başkanı Carrie Lam’a geniş yetkiler tanıdığı için anayasayla çeliştiğine hükmetti.