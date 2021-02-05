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Çin, ABD'ye ait savaş gemisini uzaklaştırdı

05.02.2021 20:27 | Son Güncelleme:
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Çin, ABD'ye ait savaş gemisini uzaklaştırdı

Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA), Güney Çin Denizi'nde egemenlik iddia ettikleri karasularına izinsiz giren ABD donanmasına ait "USS John S. McCain" muhrip gemisini bölgeden uzaklaştırdı.

Ülke basınındaki habere göre, PLA Güney Hareket Merkezi Komutanlığı sözcüsü PLA Hava Kuvvetleri Kıdemli Albay Tien Cünli, yaptığı açıklamada, ABD'ye ait savaş gemisinin bugün izinsiz olarak Çin'in Şişa adaları karasularına girdiğini belirtti.

Tien, söz konusu adımı kınarken, Güney Hareket Merkezi Komutanlığının hava ve deniz ekiplerinin, ABD gemisini takip ve gözlem amacıyla bölgeye gönderildiğini ve gemiye bölgeyi terk etmesi uyarısı yapıldığını aktardı.

"ÇİN'İN EGEMENLİĞİNİ CİDDİ ŞEKİLDE İHLAL ETTİ"

Bölgeden uzaklaştırılan ABD'ye ait savaş gemisinin bu hareketinin, Çin'in egemenliğini ve güvenliğini ciddi şekilde ihlal ettiğini, bölgesel barış ve istikrarı ciddi şekilde baltaladığını kaydeden Tien, bu girişimin Güney Çin Denizi'ndeki barış, dostluk ve iş birliği atmosferini kasıtlı olarak bozduğunu ifade etti.

"HER ZAMAN YÜKSEK ALARMDA KALACAĞIZ"

Tien, Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki adalar ve komşu sular üzerinde tartışılmaz bir egemenliğe sahip olduğunu vurgulayarak, PLA Güney Hareket Merkezi Komutanlığı birliklerinin ulusal egemenlik ve güvenliğin yanı sıra bölgede barış ve istikrarı kararlı şekilde korumak için her zaman yüksek alarmda kalacaklarının altını çizdi.

ABD DONANMASI'NDAN AÇIKLAMA

ABD Donanması'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "USS John S. McCain muhrip gemisi, uluslararası hukuk kapsamında Şişa adalarının yakınlarında seyir ve serbest geçiş haklarını kullandı." ifadelerine yer verilmişti.

GÜNEY ÇİN DENİZİ ANLAŞMAZLIĞI

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere aralarında Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.

Pekin yönetiminin Güney Çin Denizi'ndeki adalara üs inşa ederek egemenlik hakkı iddiasına, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Uluslararası kamuoyunda "Paracel" ve "Spratly" olarak bilinen takım adalar, Vietnam tarafından "Hoang Sa" ve "Truong Sa", Çin tarafından ise "Şişa" ve "Nanşa Çündao" olarak adlandırılıyor.

Uluslararası Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal zemini olmadığına karar vermişti. (AA)

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