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Çin ekonomisi 2018'de yüzde 6,6 büyüdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2019 09:54 | Son Güncelleme

Çin Ulusal İstatistik Bürosu, ülke ekonomisinin geçen yıl yüzde 6,6 büyüdüğünü açıkladı - Ulusal İstatistik Bürosu Başkanı Ning Cicı: -"Çin-ABD ekonomik ve ticari sürtüşmeleri ekonomiyi gerçekten etkiledi ancak bu etki tamamen kontrol edilebilir"

PEKİN (AA) - Çin Ulusal İstatistik Bürosu, ülke ekonomisinin 2018'de yüzde 6,6 büyüdüğünü açıkladı.

Ulusal İstatistik Bürosu Başkanı Ning Cicı, başkent Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, ülke ekonomisinin geçen yıl, 2017'ye oranla yüzde 6,6 büyüdüğünü, açıklanan büyüme hedefine ulaşıldığını belirtti.

Ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının (GDP) 90 trilyon yüeni (yaklaşık 13,28 trilyon dolar) geçtiğini kaydeden Ning, ekonominin geçen yıl 2017'ye oranla ilk çeyrekte yüzde 6,8, ikinci çeyrekte yüzde 6,7, üçüncü çeyrekte yüzde 6,5, dördüncü çeyrekte ise yüzde 6,4 büyüdüğüne dikkati çekti.

Çin'in yüzde 6,6'lık büyümesi ülkenin son 28 yılda kaydettiği en düşük büyüme rakamları olarak kayıtlara geçti.

Çin Başbakanı Li Kıçiang, geçen yıl mart ayında Çin Ulusal Halk Kongresi ve Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı'nın bir araya geldiği yıllık toplantıda, ülkenin 2018'deki ekonomik büyüme hedefinin yüzde 6,5 civarında olacağını açıklamıştı.

Çin ekonomisi 2017'de yüzde 6,9, 2016'da ise yüzde 6,7 büyüme kaydetmişti.

- Ticaret savaşının Çin ekonomisine etkisi sınırlı

Ulusal İstatistik Bürosu Başkanı Ning, Çin ve ABD arasında geçen yıl mart ayından bu yana karşılıklı açıklamalar ve bunları takip eden gümrük tarifelerinin karşılıklı yükseltilmesiyle iki ülke arasında başlayan ticaret savaşının ekonomi üzerindeki ilk emarelerinin geçen yılın ikinci çeyreğinde görülmeye başlandığını ifade etti.

"Çin-ABD ekonomik ve ticari sürtüşmeleri ekonomiyi gerçekten etkiledi ancak bu etki tamamen kontrol edilebilir." ifadesini kullanan Ning, ticaret savaşının sadece Çin ve ABD'yi değil, bütün dünyayı etkilediğini ancak ekonominin bu etkinin üstesinden gelerek ilerlemeye devam edeceğini dile getirdi.

Çin ve ABD'den üst düzey heyetler Pekin'de 7-9 Ocak tarihlerinde ticari müzakereler için bir araya gelmiş, önceden iki gün olarak planlanan ve iki tarafın ortak kararıyla bir gün daha uzayan müzakereler sonrasında somut bir sonuç açıklanmamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında yaptıkları görüşmede, ülkeleri arasında bir süredir devam eden "ticaret savaşı"nın yeni tarifelerle büyümesini önleyecek 90 günlük "ateşkes" üzerinde mutabık kalmıştı.

Washington yönetiminin 200 milyar dolarlık Çin ürününe uyguladığı gümrük vergisi oranını 1 Ocak 2019 itibarıyla yüzde 10'dan yüzde 25'e yükseltme kararını askıya almasını sağlayacak "ateşkes", tarafların birbirlerine karşı yeni gümrük vergileri getirmelerinin de önüne geçmişti.

Çin de buna karşılık ABD'den ithal edilen otomotiv ve otomotiv yedek parçalarına getirdiği vergileri düşürdüğünü açıklamıştı.

Öte yandan, geçen hafta, Çin Başbakan Yardımcısı ve Merkezi Maliye ve Ekonomi Liderlik Grubu Ofisi Direktörü Liu Hı'nın 30-31 Ocak'ta ABD'ye giderek, ticari sorunlara yönelik müzakereleri yürüteceği açıklanmış, ticari müzakerelerin devam edeceğinin sinyali verilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD çin ekonomi

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