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“Çin Ekonomisi 2028’de Amerika’yı Geçecek”

27.12.2020 16:52 | Son Güncelleme:
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“Çin Ekonomisi 2028’de Amerika’yı Geçecek”

İngiltere merkezli Ekonomik ve İş Araştırma Merkezi’nin raporuna göre Çin ekonomisi 2028’de Amerikan ekonomisini geride bırakacak. Bu, daha önce tahmin edilenden 5 yıl önce gerçekleşeceği anlamına geliyor

İngiltere merkezli Ekonomik ve İş Araştırma Merkezi’nin raporuna göre Çin ekonomisi 2028’de Amerikan ekonomisini geride bırakacak. Bu, daha önce tahmin edilenden 5 yıl önce gerçekleşeceği anlamına geliyor.

Rapora göre Çin’in Corona ile “hünerli” mücadelesi Amerika ve Avrupa’ya kıyasla ekonomisine güç katacak.

Rapora göre ayrıca Hindistan 2030’da dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi olacak.

Raporda Çin’in virüsle mücadeleyi iyi yürüttüğü, 2020 yılında ekonomik durgunluğa girmediğine dikkat çekiliyor ve bu yıl yüzde 2 büyüdüğüne vurgu yapılıyor.

Amerikan ekonomisi ise salgından en kötü etkilenen ülkelerden. Amerika’da virus nedeniyle 330 binden fazla insan hayatını kaybetti, yaklaşık 19 milyon da vaka var.

Merkezin raporunda salgın ve bağlantılı olarak ekonomik sıkıntıların iki ülke arasındaki rekabette Çin’e yarar sağladığı kaydediliyor.

Rapora göre 2021’de güçlü bir geri dönüşün ardından Amerikan ekonomisi 2022-2024 arasında yıllık 1.9 büyüyecek, bunun ardından gelecek yıllarda yüzde 1.6 büyüyecek.

Çin ekonomisi ise 2025’e kadar yıllık yüzde 5.7 büyüyecek, 2026-2030 arasında ise yıllık yüzde 4.5 büyüyecek.

Çin’in dünya ekonomisindeki payı 2000’de yüzde 3.6 olmuştu. Bu oran şimdiyse yüzde 17.8. Rapora göre Çin 2023 yılında “yüksek kazançlı ekonomi” olacak.

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