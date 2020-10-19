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Çin ekonomisi koronavirüs krizinden çıkıyor: 3. çeyrekte yüzde 4.9 büyüdü

19.10.2020 07:30 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgınının ortaya çıkış yeri olan Çin'in ekonomisi, salgının neden olduğu ekonomik çöküş sonrası toparlanmayı sürdürüyor. Dünyanın 2. büyük ekonomisi 3. çeyrekte (Temmuz-Ağustos-Eylül), geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4.9 büyüdü.

Çin ekonomisi koronavirüs krizinden çıkıyor: 3. çeyrekte yüzde 4.9 büyüdü

Koronavirüs salgınının ortaya çıkış yeri olan Çin'in ekonomisi, salgının neden olduğu ekonomik çöküş sonrası toparlanmayı sürdürüyor.

Dünyanın 2. büyük ekonomisi 3. çeyrekte (Temmuz-Ağustos-Eylül), geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4.9 büyüdü.

Ancak bu oran ekonomistlerin büyüme tahmininin yaklaşık yüzde 0.3 gerisinde.

Çin'in ekonomisi koronavirüs salgınından en çok 2020'nin ilk aylarında etkilendi. Ülke çapında üretimin durmasıyla ekonomisi yüzde 6.8 daraldı.

Çin, çeyrek yıl verilerini tutmaya başladığı 1992'den itibaren ilk kez bu yıl ekonomisinde daralma kaydetti. Geçmiş 20 yılda Çin yıllık ortalama yüzde 9 büyümüştü.

Çin büyüme verileri bu sabah açıklandı. Uzmanlar bu verileri genellikle sorgulasa da, Hong Kong ING'den Çin ekonomisti İris Pang "Büyüme verilerinin kötü olduğunu düşünmüyorum. Çin istikrarlı bir şekilde istihdam yaratıyor ve bu da tüketimi artırıyor" dedi.

Eylül ayına ait ticaret verileri de Çin'de güçlü bir toparlanma olduğunu doğruluyor.

Eylül ayında, geçen yıl aynı döneme kıyasla ihracatta yüzde 9.9, ithalatta yüzde 13.2 artış görüldü.

Çin hükümeti koronavirüs salgınının vurduğu ekonomiyi canlandırmak ve istihdamı desteklemek için bir dizi önlem almıştı.

Yılın 2. çeyreğinde de Çin ekonomisi yüzde 3.2 büyüyerek toparlanma yoluna girdiğinin sinyalini vermişti.

Ekim ayındaki "Altın Hafta" tatilinde, milyonlarca Çinlinin akrabalarının yanına seyahat etmesinin de ekonomiye itici güç oluşturması bekleniyor.

Salgın nedeniyle uluslararası seyahatler ciddi şekilde kısıtlı olsa da, milyonlarca Çinlinin ülke içinde seyahat etmesi bekleniyor.

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