Çin El Salvador ile diplomatik ilişki kurdu

PEKİN (AA) - Çin'in Orta Amerika ülkelerinden El Salvador ile diplomatik ilişki kurduğu bildirildi.
Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Çin Devlet Müşaviri ve Dışişleri Bakanı Vang Yi, El Salvador Dışişleri Bakanı Carlos Castaneda ile başkent Pekin’deki Diaoyütai Devlet Konukevi’nde diplomatik ilişkilerin kurulması yönünde ortak bildiriye imza attı.
Bildiride Çin ve El Salvador’un birbirini tanıdığı ve iki ülke halklarının çıkarlarına uygun olarak elçilik seviyesinde diplomatik ilişki kurmaya karar verdiği kaydedildi.
İki ülkenin ayrıca, karşılıklı toprak bütünlüğü ve egemenlik haklarına saygı ile karşılıklı saldırmazlık ve iç işlere müdahale etmeme ilkesi çerçevesinde ikili ilişkileri geliştirme konusunda mutabakata vardığı bildirildi.
Bununla birlikte "El Salvador dünyada sadece 'tek Çin' olduğunu kabul etmektedir ve El Salvador hükümeti, Çin Halk Cumhuriyeti’nin bunun, tek meşru temsilcisi olduğunu tanımaktadır. Tayvan da Çin’in ayrılmaz bir parçasıdır.” ifadelerinin yer aldığı bildiri metninde, Çin’in El Salvador’a Tayvan ile diplomatik ilişkilerini kesmesi nedeniyle minnettar olduğu vurgulandı.
Öte yandan Tayvan Merkez Haber Ajansının (CNA) haberine göre Tayvan Dışişleri Bakanlığı, El Salvador ile diplomatik ilişkileri kestiklerini ve misyon temsilcilerini geri çektiğini açıkladı.
El Salvador’un bir liman projesi için Tayvan’dan yüklü miktarda mali yardım talep ettiği, ada hükümetinin de talebi kabul etmediği savunuldu. Açıklamada, Tayvan'ın mali yardım diplomasisi yürütmeyeceği ve Pekin yönetimi ile para rekabetine girmeyecekleri bildirildi.
Orta Amerika ülkesi El Salvador, Tayvan lideri Tsai Ing-wen'in iktidara gelmesinden bu yana Tayvan ile diplomatik ilişkilerini kesen 5. ülke oldu. Bu gelişmeyle Tayvan’ı tanıyan ülke sayısı 17’ye geriledi. Tayvan ile bugüne kadar Burkina Faso, Dominik Cumhuriyeti, Sao Tome ve Principe ve Panama diplomatik ilişkilerini kesmişti.
Pekin yönetimi, "tek Çin" ilkesini benimseyerek Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan'ın, bağımsızlık ilan etmesi halinde askeri güçle müdahale edebileceğini belirtiyor.
Çin'de 1949'da Mao Zıdong'un iktidara gelmesi üzerine bazı hükümet üyeleri, Tayvan'a kaçarak adada bağımsızlık ilan etmiş ve milliyetçi Çin olarak da adlandırdıkları Tayvan'ı kurmuşlardı. Ancak Çin, Tayvan'ın bağımsızlığını kabul etmemişti.
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