Çin: Eski İnterpol Başkanı Meng Hongwei hakkındaki rüşvet iddiaları soruşturuluyor

Uluslararası Polis Teşkilatı'nın (Interpol) istifa eden eski Çinli başkanı Meng Hongwei'nin, ülkesinde rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltında olduğu açıklandı.

Geçen ay sonlarında Interpol genel merkezinin bulunduğu Fransa'nın Lyon kentinden Çin'e gittikten sonra Meng'den bir haftadan uzun süre haber alınamamıştı.

Eşi Meng'in kaybolduğu gün kendisine bıçak emojisi bulunan bir cep telefonu mesajı yolladığını söylemişti.

Daha sonra Meng'in ülkesinde gözaltına alındığı ve yolsuzlukla mücadele kampanyasında hedef alınan üst düzey isimlerden biri olduğu belirtilmişti.

Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı'nın açıklamasında soruşturmanın "doğru, erdemli ve Başkan Xi yönetiminin yolsuzlukla mücadeleye devam etme kararlığını gösteren bir hamle" olduğu belirtildi.

Interpol, aranan ve kayıp kişiler de dahil dünya genelindeki farklı polis güçlerini koordine eden küresel bir kuruluş. Başkanlığı ise büyük ölçüde sembolik bir görev.

Meng Hongwei'nin kaybolduğunun kamuoyuna açıklandığı geçen Cuma gününden bu yana gözaltına alındığı yönündeki spekülasyonlar artmıştı. Son aylarda Çin yönetiminden üst düzey isimler, milyarderler, hatta ünlü bir oyuncu ortadan kaybolmuştu.