Çin: Eski İnterpol Başkanı Meng Hongwei hakkındaki rüşvet iddiaları soruşturuluyor

Uluslararası Polis Teşkilatı'nın (Interpol) istifa eden eski Çinli başkanı Meng Hongwei'nin, ülkesinde rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltında olduğu açıklandı.
Geçen ay sonlarında Interpol genel merkezinin bulunduğu Fransa'nın Lyon kentinden Çin'e gittikten sonra Meng'den bir haftadan uzun süre haber alınamamıştı.
Eşi Meng'in kaybolduğu gün kendisine bıçak emojisi bulunan bir cep telefonu mesajı yolladığını söylemişti.
Daha sonra Meng'in ülkesinde gözaltına alındığı ve yolsuzlukla mücadele kampanyasında hedef alınan üst düzey isimlerden biri olduğu belirtilmişti.
Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı'nın açıklamasında soruşturmanın "doğru, erdemli ve Başkan Xi yönetiminin yolsuzlukla mücadeleye devam etme kararlığını gösteren bir hamle" olduğu belirtildi.
Interpol, aranan ve kayıp kişiler de dahil dünya genelindeki farklı polis güçlerini koordine eden küresel bir kuruluş. Başkanlığı ise büyük ölçüde sembolik bir görev.
Meng Hongwei'nin kaybolduğunun kamuoyuna açıklandığı geçen Cuma gününden bu yana gözaltına alındığı yönündeki spekülasyonlar artmıştı. Son aylarda Çin yönetiminden üst düzey isimler, milyarderler, hatta ünlü bir oyuncu ortadan kaybolmuştu.
Geçen Temmuz'da kaybolan aktris Fan Bingbing ortaya çıkmasının ardından halktan özür dilemiş ve vergi kaçakçılığı ve diğer suçlardan 129 milyon dolar para cezasına çarptırdılmıştı.
I**nterpol ne dedi?**
Interpol'ün Twitter hesabından yapılan açıklamada Meng Hongwei'nin istifasının alındığı ve hemen uygulamaya konulduğu belirtildi. Kurumun kurallarına göre başkanlık görevini, Güney Koreli Başkan Yardımcısı Kim Jong-yang vekaleten yürütecek.
Hongwei'nin kalan 2 yıllık görevine kimin devam edeceği gelecek ay Dubai'de yapılacak genel kurul toplantısındaki seçimle belirlenecek.
Hongwei'nin eşin**e polis koruması**
Fransız makamları soruşturma başlattı ve tehdit almasının ardından Hongwei'nin eşini polis koruması altına aldı.
Çin'in eşini gözaltına aldığını doğrulamasından kısa süre önce konuşa Grace Meng, gazetecilere tehlikede olduğunu düşündüğünü söylemiş ve kocasının bulunması için yardım istemişti.
Meng Hongwei Kasım 2016'da Interpol Başkanlığı görevine seçilmişti ve görev süresi 2020'de doluyordu.
Daha önce Interpol'ün İcra Kurulunu yönetmişti.
Meng'in Çin'de 40 yıllık polislik tecrübesi bulunuyor ve özellikle uyuşturucu, terörle mücadele ve sınır kontrolleri alanlarındaki çalışmalarıyla tanınıyor.
Göreve seçildiğinde ise insan hakları kuruluşları kaygı duyduklarını açıklamış ve seçimin Çin'in ülkeden kaçan muhalifleri takip etmesini kolaylaştıracağını söylemişti.
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