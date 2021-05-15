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Çin Everest'e Tırmanış İzinlerini İptal Etti

15.05.2021 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin, 2021 yılı bahar döneminde Corona virüsü salgını gerekçesiyle Everest tırmanışı izinlerini iptal ettiğini açıkladı

Çin Everest'e Tırmanış İzinlerini İptal Etti

Çin, 2021 yılı bahar döneminde Corona virüsü salgını gerekçesiyle Everest tırmanışı izinlerini iptal ettiğini açıkladı.

Açıklama Çin Genel Spor Yönetim Bürosu’ndan yapıldı ve kararın gerekçesinin küresel alanda etkili olan Corona virüsü salgını gösterildi. Ancak bu karara rağmen yönetim 21 Çinli dağcının izinlerini iptal etmedi.

Nepal’se Everest tırmanışlarına izin veriyor ancak ülke Everest’e tırmanacak dağcılardan ülkede yaşanan oksijen tüpü sıkıntısından dolayı kendi boş tüplerini de geri getirmesini istiyor. Nepal, geçen yıl salgın nedeniyle Everst tırmanışına izin vermemişti ancak bu yıl bahar döneminde 408 dağcıya tırmanış için izin verildiği açıklandı.

Everest’in zirvesine ilk olarak çıkılan 1953 yılından buy ana 6 bin civarında dağcı tırmandı. Bugüne dek en az 311 dağcı da tırmanış sırasında hayatını kaybetti.

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