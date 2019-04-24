Çin filmlerinden bir seçki İstanbul Modern Sinema'da

İSTANBUL (AA) - Modern Çin sinemasının en yeni örneklerinden bir seçkinin sunulacağı "Hikaye Çin'de Geçiyor" başlıklı program, 25 Nisan-5 Mayıs'ta İstanbul Modern Sinema'da izleyiciyle buluşacak.

İstanbul Modern'den yapılan açıklamaya göre, Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu iş birliğiyle Çin sinemasının geçen yıl içinde ürettiği, ilgi görmüş yapımlardan hazırlanan bir seçki sunulacak.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 70. yıl dönümü vesilesiyle hazırlanan programdaki filmler, Çin kültürünün ve Çin toplumunun içinden geçtiği güncel sosyo-ekonomik dönüşümü farklı konu ve karakterler yoluyla işlerken bir yandan dünya sinemasında yerini gittikçe büyüten Çin sinemasının yeni türlerdeki açılımını da yansıtıyor.

-Cannes'dan sonra İstanbul Modern Sinema'da

Programda yer alan bazı filmler arasında modern Çin sinemasının en önemli yönetmenlerinden Jia Zhang-ke'nin, Cannes'da yarışan ve Çin'in kapitalist dönüşümünü gangster dünyasında geçen bir aşk trajedisi üzerinden anlatan filmi Kül En Saf Beyazdır (Jiang Hu Er Nü, 2018) yer alıyor. Japonya'nın Mançurya işgali sırasında Çinli bir ailenin hayatta kalma mücadelesini konu alan Kış Üstüne Kış (Dong Qu Dong You Lai, 2019), Bai Xue'nin 16 yaşındaki bir genç kızın büyüme öyküsünü anlattığı Kavşak (Guo Chun Tian, 2018), Hong Konglu yönetmen Dante Lam'in ilkini Mekong'da çektiği ve gişede büyük başarı yakaladığı aksiyon savaş filmi projesini Orta Doğu'ya taşıdığı Kızıldeniz Operasyonu da (Hong Hai Xing Dong, 2018) seçkideki filmler arasında bulunuyor.

Yazarlığıyla da bilinen yönetmen Hu Bo'nun ilk ve tek filmi olma özelliğine sahip, Çin'in kuzeyinde hayatları çıkmaza girmiş karakterlerin kesişen hayatlarından 24 saati anlatan Öylece Oturan Bir Fil de (Da Xiang Xi Di Er Zuo, 2018) programın ilgi çeken yapımları arasında yer alıyor.

